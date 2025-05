Gilvan anuncia criação de Parque Escola no Humaitá

A Prefeitura de Santo André iniciou nesta quarta-feira (30) as obras de revitalização do campo da Sociedade Esportiva Humaitá, um dos mais antigos espaços de futebol da cidade. O campo passará a integrar o futuro Parque Escola Cláudio Petrin, em homenagem póstuma ao ex-jogador e técnico industrial, morto aos 84 anos em 9 de agosto de 2024. Cláudio Petrin iniciou sua trajetória no futebol no Ipiranga Santo André, onde jogava como goleiro, posição na qual se tornou profissional, e fez história também no Centro Humaitá e no Pirelli.

A cerimônia de assinatura da ordem de serviço contou com a presença do prefeito Gilvan Júnior (PSDB), que afirmou ter crescido no bairro e jogado nesse campo quando criança. Ele destacou a importância da revitalização e da homenagem: “É uma grande requalificação em uma área tão importante da cidade. Homenagear o Cláudio Petrin, que tem história com esse campo, é extremamente significativo para a nossa cidade. Estamos encerrando o mês de aniversário de Santo André com esta grande transformação”, afirmou o prefeito.

O novo Parque Escola contará com grama sintética, iluminação em LED, alambrado, vestiários, drenagem, além de uma academia ao ar livre, manutenção da pista de caminhada, mobiliários, playground e melhorias nos canteiros de vegetação e manejo arbóreo. O espaço será integrado ao Cesa (Centro Educacional de Santo André) Vila Humaitá e à Emeief (Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental) Salvador dos Santos, facilitando o acesso à educação e ao esporte. A obra, com investimento total de R$ 3 milhões, deve ser concluída em até seis meses.

Filho de Cláudio, o advogado Leandro Petrin, assessor de Relações Institucionais da Prefeitura de Santo André, se emocionou com a homenagem. “A família toda se sente honrada por ver o nome dele eternizado em um pedaço de Santo André, ainda mais no centro Humaitá, onde meu pai passou a juventude e fez muitos amigos, e que vai beneficiar a comunidade inteira”, disse Leandro.

João da Silva Celestino, presidente da Sociedade Esportiva Humaitá, também expressou sua alegria pela revitalização do campo, que acontecerá às vésperas do 75º aniversário do clube. “Estamos muito felizes por este momento. Temos 127 crianças aqui, pretendemos fazer projetos que ajudem a realizar o sonho da juventude”, afirmou.

O Campo do Humaitá é um dos 17 campos já modernizados desde 2017 pela Prefeitura de Santo André, que tem como objetivo revitalizar todos os campos da cidade até 2028. Além da transformação do Humaitá, estão em obras os campos do Aliança, Gerassi e Transrodi.