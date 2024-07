“Férias de Inverno” é evento da vez no ParkShopping São Caetano

O ParkShopping São Caetano promete esquentar as férias da criançada com o evento “Férias de Inverno”. Até o último domingo do mês (28), a Praça de Eventos do centro comercial se transforma em uma arena com estações de brincadeiras e uma oficina artística voltada à temática. A ideia é estimular a criatividade e a energia de crianças com até 12 anos.

Além da atração principal, para entreter os pequenos até 3 anos, o espaço conta com uma área baby com piscina de bolinhas e desenhos para colorir.

Segundo a organização do shopping, para participar é necessário acessar o APP MULTI e resgatar um ingresso gratuitamente.