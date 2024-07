Após morte de jovem, São Caetano prevê medidas no trânsito

Após a morte da jovem Geovanna Viana Lima, 19 anos, atropelada por um homem embriagado de 35 anos, na Avenida Presidente Kennedy, a Prefeitura de São Caetano prevê a instalação de lombofaixas, além de investir para adquirir três bafômetros. A lombofaixa é uma combinação de faixa de pedestres com lombada, projetada para reduzir a velocidade dos veículos em áreas de travessia, enquanto o bafômetro é um dispositivo utilizado para medir a concentração de álcool no ar expirado por uma pessoa, ajudando a determinar se ela está alcoolizada.

A informação foi divulgada pela vereadora Bruna Biondi (Psol), em suas redes sociais, na última semana. No vídeo, a parlamentar relembra o acidente e cita reuniões junto às secretaria de Mobilidade Urbana e de Segurança, neste mês, quando foi entregue carta de reivindicações visando melhorar a segurança das vias do município. Além da instalação das lombofaixas e da compra dos bafômetros, pautas como blitz aos fins de semana, barreiras físicas de GCMs (Guarda Civil Municipal) e um canal para denúncias de rachas foram levantadas.

“Já estamos com importantes vitórias com todas essas denúncias. Agora, na Kennedy, vão ser instaladas lombofaixas e também o nosso município está fazendo a compra de três bafômetros para cidade. Sabemos que a cultura dos rachas é histórica em São Caetano. Em memória da Giovana e para que um crime como esse nunca mais aconteça aqui”, diz Biondi, no vídeo. O motorista, Arthur Franklin Moita, estaria disputando racha na hora do atropelamento. Ao Diário, ela confirmou que a intenção do Paço de reforçar a segurança foi divulgada no encontro entre a parlamentar, do coletivo Mulheres por mais Direitos, e representantes das secretarias.

“O procedimento do bafômetro não é comum no nosso município, e percebemos isso no dia do ocorrido com a Geovanna, quando acompanhamos a família e os amigos na delegacia. Houve uma demora para fazer o procedimento do bafômetro. Nos informaram na delegacia que não havia um bafômetro disponível porque o equipamento do município é muito antigo”, disse Biondi. “O que nos foi informado ao entregar essa carta de reivindicações é que o município já estava fazendo a aquisição de novos bafômetros”. No caso das lombofaixas, a instalação já estaria em avaliação, pesando também o fato da construção do Parque Linear, na mesma avenida, a ser entregue pelo Paço.

A Prefeitura de São Caetano não retornou os questionamentos do Diário sobre a aquisição dos equipamentos e ações contra rachas no município. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, Arthur Franklin Moita teve a prisão preventiva determinada em maio, mas está solto após a mesma ser convertida em liberdade provisória no início deste mês.

O CASO

Arthur foi preso em flagrante após atropelar Geovanna na Avenida Presidente Kennedy, no Centro de São Caetano. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado, o acusado foi submetido ao teste do etilômetro após o acidente, que confirmou a presença de álcool no organismo. Segundo informações, a jovem foi atingida ao atravessar a rua para ir ao supermercado. Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, encontraram a vítima já ferida. Geovanna não resistiu e teve a morte atestada pelo SAMU.

O caso foi registrado na Delegacia Sede de São Caetano como homicídio culposo na direção de veículo, participar de corrida em via pública (racha) e trafegar em velocidade incompatível com a segurança. Na época, a equipe do Diário flagrou o momento em que o suspeito estava sendo transferido da delegacia em que estava em São Caetano para o CDP de Pinheiros, na Capital.