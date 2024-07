Leonardo faz passeio em barco que ganhou de aniversário de Virginia e Zé Felipe; presente é avaliado em 750 mil reais

Leonardo provou que, para ele, presente novo é para ser usado! Na última quarta-feira, dia 24, o cantor usou seu barco novo - avaliado em 750 mil reais - que ganhou de presente de seu filho Zé Felipe e sua nora Virginia Fonseca. O cantor sertanejo está completando 61 anos de idade nesta quinta-feira, dia 25.

Nas redes sociais, Virginia mostrou todo o passeio da família junto de suas filhas Maria Alice, de dois anos de idade, e Maria flor, de um ano. A família toda aproveitou o dia na Fazenda Talismã, em Goiás.

E as comemorações não pararam por aí! Durante a noite, Leonardo e sua família curtiram um festão com o tema arraiá do Leo. Em suas redes sociais, ele compartilhou um vídeo da festa.

Parabéns, Leonardo!