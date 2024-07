Casa Paulista tem 655 cartas de crédito disponíveis no Grande ABC

Mais 655 famílias têm a possibilidade de realizar o sonho da casa própria no Grande ABC, com subsídios por meio de Cartas de Crédito Imobiliário (CCI), do Casa Paulista, disponibilizados em duas cidades. Em todo o estado, são mais de 37 mil unidades disponíveis em 121 cidades, contemplando 14 regiões. Os imóveis na região estão localizados em Santo André e Diadema.

Os subsídios são destinados a famílias que recebem até três salários mínimos, mensalmente, e desejam adquirir o seu primeiro imóvel. O valor do cheque varia entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, de acordo com a localização dos empreendimentos. No Grande ABC, é possível contar com essa modalidade em 18 unidades disponíveis em Diadema e outras 637 em Santo André.

COMO CONSEGUIR O SUBSÍDIO

Para ter acesso à carta de crédito, o interessado deve se enquadrar no critério de renda, não possuir imóvel no próprio nome, escolher uma propriedade que pretende adquirir, fazer a simulação do financiamento com um funcionário ou correspondente da Caixa Econômica Federal e receber a aprovação pela instituição financeira, que é a responsável por conceder o financiamento habitacional das moradias.

O crédito pode ser somado a subsídios federais e à utilização do FGTS no financiamento habitacional, quando disponível. Desta forma, o valor das prestações fica compatível com a capacidade de pagamento das famílias.

O objetivo da gestão estadual com essa modalidade é auxiliar no suprimento das necessidades habitacionais dos municípios do Estado. Os recursos são provenientes do orçamento da SDUH.

PASSO A PASSO

*Primeiro passo é verificar o valor total da renda familiar. Somar todos os ganhos mensais e conferir se o valor não ultrapassa 3 salários mínimos mensais é o próximo avanço.

*Como segundo passo, vale consultar a lista de imóveis disponíveis e escolha qual deseja comprar.

*Para o terceiro passo é possível já visitar o imóvel escolhido.

*Por fim, em quarto passo, é possível realizar uma simulação de financiamento com um funcionário ou correspondente da Caixa Econômica Federal no local do imóvel.