Palavra do Leitor - 25 de julho de 2024

Escola cívico-militar

‘Escola Vladimir Herzog desiste de aderir ao modelo cívico-militar’ (Setecidades, dia 23). Li que a escola de São Bernardo cujo nome homenageia o jornalista Vladimir Herzog, brutalmente assassinado no DOI-COD (Rua Tutóia, Capital), centro de tortura que esteve sob comando do coronel B. Ulstra (que o inelegível tem por herói), em outubro de 1975, em plena ditadura militar, havia retirado a candidatura para se transformar numa unidade cívico-militar. Além do anacronismo do modelo, onde os militares alocados irão receber mais que os professores (incluindo salário e adicional pelo “serviço”). O fato de ter se candidatado mostrou total desconexão com a história do Brasil! Seria ignorância ou má-fé da diretoria? Da Palavra do Leitor de 24/7, parabenizo os missivistas 1 e 2 (Iara e Sérgio), que criticaram a adesão, e suponho que o 3 (César Rodrigues), que usa generalizações para desmerecer os críticos desse modelo, desconheça quem foi Vladimir Herzog.

João Paulo Mendes Parreira

São Caetano

Eleição em São Caetano

‘Bohm desiste do Paço e será o vice de Palacio’ (Política, ontem). Agora vai! Chega de corruptos incompetentes que entregam migalhas à população e ao servidor público. Enquanto aprovaram um aumento de 80% nos salários para a patota do prefeito e secretarias, ofereceram apenas 4,5% para o servidor público. Isso é inaceitável! Com a coligação de Fabio Palacio, pré-candidato a prefeito pelo Podemos, e Mario Bohm, pré-candidato a vice pelo Novo, São Caetano verá o maior e melhor programa de políticas públicas sendo entregue ao cidadão e ao servidor da nossa cidade. Juntos, vamos transformar essa realidade e trazer dignidade para todos!

Vinicius Ribeiro do Prado

do Instagram

Eleição em Mauá

O prefeiturável Sargento Simões não divide o palanque com ninguém. De olho no fundão eleitoral que virá de Brasília, colocou na corrida do Partido Liberal em Mauá uma chapa pura, a família Simões, dividindo as atenções com a esposa Josi Simões. E deixou o seu ex-chefe do Executivo Atila Jacomussi (União Brasil) chupando dedos. Jacomussi vai assistir aos seus votos sendo divididos com os de Simões e os do PSDB de Lorencini. Com essa confirmação, as novas pesquisas poderão levar o atual prefeito Marcelo Oliveira (PT) ao primeiro lugar das intenções de votos.

Eduardo Furtado

Mauá

Sabesp privatizada

‘Estado de São Paulo finaliza a venda da Sabesp por R$ 14,8 bi’ (Economia, ontem). Muitos, achando ruim, se dizem contra a privatização, mas estão fazendo isso do celular com Internet em todo lugar. Se não fosse a privatização da telefônica, da qual muitos também eram contra , estaríamos esperando por uma linha até hoje.

Meire Gazola

do Instagram