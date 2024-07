Guto e Lupita formam mais casal em Família é Tudo

O amor está no ar em Família é Tudo, novela das sete da Globo. Depois do sucesso do primeiro beijo de Electra, papel de Juliana Paiva, e Murilo, a quem Henrique Barreira dá vida, que foi ao ar na última terça-feira dia 23, agora será a vez de Guto, personagem de Daniel Rangel, e Lupita, vivida por Daphne Bozaski, viverem um romance.

Em cenas que vão ao ar nesta quarta-feira, dia 24, na telinha da emissora, o estagiário planeja uma surpresa romântica para Lupita com muito carinho para a primeira noite do casal.

Parece que Júpiter, papel de Thiago Martins, vai ter mais trabalho pra separar esses pombinhos do que ele teve para uni-los, né?