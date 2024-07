Tori Spelling revela última conversa com Shannen Doherty antes da morte da atriz

A morte de Shannen Doherty continua rendendo comentários de seus amigos de Barrados no Baile. Agora, durante o podcast com a atriz Jennie Garth, Tori Spelling revelou sua última conversa com a amiga antes da morte.

As três estrelaram a série Barrados no Baile durante vários anos. Doherty acabou morrendo no dia 14 de julho, aos 53 anos de idade, após lutar contra o câncer. No episódio do podcast 90210MG, Tori contou a gratidão que sente por ter tido um diálogo com ela antes do ocorrido.

- Encarei muitas mortes na minha vida e não acredito em arrependimentos. Mas tenho muitos arrependimentos por não ter tido tempo para uma segunda chance para resolver coisas do passado, lembrar das coisas que aconteceram e ter uma conversa final. Sinto que eu e ela [Doherty] tivemos isso e me sinto muito grata por isso, afirmou a atriz.

Jennie Garth também comentou sobre a amizade das duas:

- Eu com certeza pensei em você [quando Doherty morreu] e na oportunidade de ter tido essa reconexão em um nível mais profundo, com vocês mais maduras e crescidas, com muitos aprendizados.