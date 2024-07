Morre diretor do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC

O diretor jurídico do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC, Francisco Bernardino Ferreira, morreu na noite de segunda-feira (22), aos 78 anos. A causa foi parada cardiorrespiratória. O velório ocorreu na tarde desta terça (23) na ABCEL Assistência Funeral, no Bairro Santa Paula, em São Caetano, e o corpo foi levado para o Crematório Organização Campo das Oliveiras, em Jacareí. Advogado por formação e morador de Santo André, Francisco Ferreira deixou duas filhas e dois netos.

Para o administrador Rafael Hernandes, 24 anos, neto de Ferreira, o avô será lembrado pela simplicidade e determinação. “Ele foi uma pessoa muito guerreira desde o começo da vida dele. Sempre foi prestativo e tentava ajudar o outro da maneira que podia, seja com palavras ou ações. Foi alguém muito simples, um ótimo conselheiro, um confidente. Os acertos dele com certeza prevaleceram sobre qualquer tipo de erro que ele possa ter tido ao longo da vida”, afirma.

De acordo com Hernandes, a união familiar era a prioridade na vida de Francisco Ferreira. “Era querido por muitas pessoas. Foi um batalhador. Sempre colocou a família em primeiro lugar, o trabalho em segundo e acabou colocando a saúde em terceiro. Para ele, família e trabalho sempre foram coisas primordiais e acho que são com essas palavras que ele deve ser lembrado.”