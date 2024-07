PT vem nos tratando mal, diz Paulinho sobre saída do SD de coligação

O deputado federal e presidente nacional em exercício do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, espera definir entre hoje e amanhã os últimos detalhes para fechar o apoio do partido à pré-candidatura de seu colega de Câmara Federal, Alex Manente (Cidadania), à Prefeitura de São Bernardo. A sigla integrava a coligação que tem como postulante ao Paço o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), mas os solidaristas foram “desautorizados” em cima da hora por Paulinho da Força a participar da convenção que confirmou a candidatura do petista ao Executivo são-bernardense.

Oficialmente, Paulinho da Força alegou em carta que o diretório municipal não enviou à comitiva nacional nenhum pedido para participar da convenção, formalidade obrigatória para cidades com mais de 100 mil eleitores, segundo determina o estatuto da legenda. Informalmente, porém, o parlamentar reclamou do tratamento dado por petistas ao Solidariedade. “O PT vem nos tratando muito mal”, disparou o deputado.

Para justificar sua reclamação, Paulinho da Força alega que, em Guarulhos, o PT tem atacado sistematicamente o ex-prefeito Elói Pietá desde que o político trocou a sigla pelo Solidariedade, no primeiro trimestre deste ano. “O PT vem tratando o Pietá como inimigo”, disse o solidarista ao Diário. O ex-prefeito de Guarulhos, vale lembrar, ajudou a fundar o PT nos anos 1980.

Paulinho da Força também acusa os petistas de descumprir acordo segundo o qual o partido apoiaria a nome do ex-deputado estadual Alexandre Pereira (Solidariedade) à Prefeitura de Jundiaí, município do interior paulista. “Por isso, decidimos desembarcar das candidaturas do PT no Brasil inteiro”, alegou o deputado federal, ressaltando, porém, que a decisão de deixar a coalização encabeçada por Luiz Fernando não é uma retaliação ao deputado estadual. “Não tem nada a ver com o Luiz Fernando, que é um bom sujeito”, elogiou.

ALEX MANENTE

O presidente nacional em exercício do Solidariedade disse que espera se reunir com Alex Manente entre hoje e amanhã para sacramentar o apoio da sigla à candidatura do deputado federal. “Estamos conversando, mas a tendência é mesmo de apoio ao Alex, até porque sobra pouca coisa em São Bernardo”, afirmou. O anúncio deve ocorrer nos próximos dias e ficará a cargo do presidente municipal do partido, Matheus Marolla.

No último sábado, durante a convenção realizada na Estância Alto da Serra, faixas penduradas no local com os logos dos dez partidos que compunham o grupo de Luiz Fernando traziam adesivos cobrindo a marca do Solidariedade.