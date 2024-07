Ramalhão define próximos passos após deixar Série D

A derrota por 1 a 0 para o Maringá-PR, no último sábado (20), no Estádio Bruno Daniel, deixou o Santo André na quinta posição do Grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro, o que resultou na eliminação precoce ainda na primeira fase.

“Entramos em campo para vencer sempre, nunca entramos pensando na derrota. Infelizmente, desta vez não fizemos bem o suficiente”, lamenta o presidente do clube, Celso Luiz de Almeida, que diz entender o descontentamento da torcida.

Apesar de se despedir dos gramados em competições oficiais em 2024, o dirigente afirma que o planejamento para a próxima temporada já começou. Segundo Celso Luiz, a diretoria agora começa a realizar empréstimos até o fim do ano para atletas que possuem contrato com o Santo André, para que mantenham o ritmo de jogo.

Além disso, o mandatário revelou que a volta às atividades do time para disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2025 começa no dia 15 de novembro. “Também estamos conversando sobre a renovação de contrato com o atual treinador (Leston Junior), queremos mantê-lo para o Estadual de 2025”, diz o presidente.

Leston Junior chegou ao Ramalhão em março, após a queda do clube na última edição do Paulistão. O técnico soma 14 jogos no comando do elenco andreense. Neste intervalo, foram cinco vitórias, cinto empates e quatro derrotas. Apesar da recuperação na competição, o treinador não conseguiu levar o Santo André até o mata-mata da Série D.