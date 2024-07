Malu Mader celebra papel em Renascer após ficar oito anos sem atuar

Durante entrevista ao Fantástico, Malu Mader falou sobre as gravações de Renascer e celebrou o retorno às novelas após ficar oito anos sem atuar em um folhetim. Animada com o trabalho, a atriz começa declarando:

- Um reencontro com direito a todas as emoções. Exatamente, eu cresci aqui, né? Trabalhei muito, desde os 16 anos... eu fiz coisas que foram muito importantes para minha formação. As séries, as novelas. Eu fui realmente formada aqui dentro.

Ela ainda contou um pouco sobre sua personagem e como ela chega para transformar a trama.

- Não sabia que estava com tanta saudade do meu trabalho em novelas, que foi o que eu fiz uma vida inteira. A Aurora é uma personagem também feminista, isso foi uma das coisas que me atraiu. Ela chega como Aurora, como o nome dela, para trazer novos ares, para balançar um pouco esse momento triste do José Inocêncio... Ela chega querendo aprender com ele como cuidar da terra, quer mudar o esquema dela de plantio. Vai lá para aprender e ao mesmo tempo acho que ensiná-lo como se relacionar com uma mulher, que é independente. Tem isso muito presente no texto.

Discreta, a atriz explica o motivo de não ter redes sociais:

- Não tenho rede social nenhuma, mas assim, não é por uma convicção nem nada... e de repente vem essa coisa da evasão de privacidade, não invasão, e todo mundo gostando de contar da sua vida, da sua intimidade e tal... eu acho que eu sempre tive muita noção do que me fazia feliz, do que é essencial pra mim. Um trabalho assim. O que vinha junto, essas questões de ego, exposição e tal, não só não me deslumbrava como me causava uma certa rejeição.

Ao ser questionada sobre como era a sensação de ser vista como um exemplo de mulher maravilhosa e perfeita, Malu respondeu de forma sincera:

- Não me assustava, eu gostava. Não perdi, não [o pudor], talvez tenha até mais. Porque fui ficando mais tímida, eu acho, sabia? É, vai ver que por isso que eu também parei tanto tempo, assim.

Ela ainda abriu o coração sobre sua relação com Tony Bellotto, com quem está casada há 34 anos.

- O Tony é um cara muito especial, muito, e foi muito importante pra mim, nesse trabalho, de estar casada com um cara que nem ele. É tão importante que os homens sejam feministas, e ele é um cara extremamente feminista. Teve uma mãe que sempre trabalhou muito, desde muito cedo, que viajava, que era muito boa no que fazia. Eu acho que ele tem uma profunda admiração por mulheres assim, que trabalham, que gostam do que fazem, que se realizam e tal. E sempre me estimulou demais nesse sentido.

A artista divertiu ao contar que seu neto mais novo ficou um pouco confuso sobre seu trabalho como atriz e seu papel na novela.

- Minha enteada falou para o meu neto mais novo: Vamos ver aqui a vovó, que ela vai aparecer aqui na novela, vai namorar o José Inocêncio. E ele falou: Tá, mas a vovó tá casada com o vovô, né?