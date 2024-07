Estado promete ampliar em 127% vagas nas Etecs da região

O Governo de São Paulo promete ampliar em 127% o número de vagas nas escolas de ensino técnico da região em 2025. Atualmente, o Grande ABC tem 3.560 estudantes em 74 unidades. Para o ano que vem, a Secretaria de Educação projeta que o total salte para 8.106 vagas em 95 colégios. No momento, o Estado tem no total 71.900 alunos e o objetivo é fazer com que sejam 170 mil matriculados no 2º e 3º anos do Ensino Médio.

Em relação à contratação de professores, a projeção é ter 3.000 novos profissionais, sendo que 179 deles atuarão no Grande ABC. Também será ampliado o número de cidades com ensino técnico (de 349 para 463 municípios – alta de 32,6%).

Para 2025, as unidades terão cursos de administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas, além das turmas com aulas nos centros do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e no Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).

“Hoje, os alunos que fazem o ensino técnico têm quatro, cinco pontos percentuais a mais de frequência escolar. Eles vão mais para a escola, são mais motivados e têm um desempenho melhor nas avaliações padronizadas da Secretaria da Educação, as avaliações da Prova Paulista, que são bimestrais. Com a educação profissional, a gente contextualiza a aplicação do conhecimento”, diz o coordenador pedagógico da Secretaria de Educação, Daniel Barros.

A proposta da Secretaria de Educação visa oferecer aos estudantes complementação do ensino e da aprendizagem. Com isso, prevê o pagamento de bolsas mensais de R$ 800 a estagiários que frequentam os cursos na área de tecnologia oferecidos no itinerário formativo de Ensino Médio Técnico, de ciência de dados e desenvolvimento de sistemas. Para os demais cursos, a expectativa da Educação é um pagamento mensal de R$ 650. Para todos os estudantes selecionados, a bolsa será paga por quatro horas de jornada de atividades de estágio diárias – 20 horas semanais. A expectativa é que o programa alcance 30 mil estudantes estagiários em 2025.

A bolsa-auxílio será paga pelo governo por um período de seis meses, assim como o seguro contra acidentes pessoais dos estudantes. As empresas parceiras deverão fornecer auxílio transporte e dispor de profissional que atuará como supervisor do estágio, com formação ou experiência na área de conhecimento do curso técnico. Após os seis meses, os estudantes concluintes do Ensino Médio poderão ter seus contratos de estágio assumidos pelas empresas.

PROFESSORES

O Estado está com inscrições até 5 de agosto no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores do Itinerário de Formação Técnica Profissional do Ensino Médio pelo site (conhecimento.fgv.br/concursos/seducsp24). A remuneração dos professores selecionados é de R$ 5.300 para jornada de 40 horas semanais e de R$ 3.312,50 para jornada de 25 horas semanais.