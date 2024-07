Charge - 21 de julho de 2024

O Grande ABC tem 2,149 milhões de pessoas aptos a votar em prefeitos e vereadores neste ano, segundo dados divulgados na última quinta-feira pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O contingente é 2,7% superior ao habilitado para a votação no pleito municipal de 2020 (2,093 milhões), mas 0,13% inferior ao autorizado pela Corte nas eleições gerais de dois anos atrás (2,149 milhões).

O total de eleitores do Grande ABC corresponde a 79,7% do número de habitantes da região, estimado em 2,697 milhões de pessoas, de acordo com o último Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Também corresponde a 6,4% do eleitorado do Estado de São Paulo (34,404 milhões).