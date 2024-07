Grande ABC tem 2,15 milhões de eleitores aptos a votar este ano

O Grande ABC tem 2,149 milhões de pessoas aptos a votar em prefeitos e vereadores neste ano, segundo dados divulgados na última quinta-feira pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O contingente é 2,7% superior ao habilitado para a votação no pleito municipal de 2020 (2,093 milhões), mas 0,13% inferior ao autorizado pela Corte nas eleições gerais de dois anos atrás (2,149 milhões).

O total de eleitores do Grande ABC corresponde a 79,7% do número de habitantes da região, estimado em 2,697 milhões de pessoas, de acordo com o último Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Também corresponde a 6,4% do eleitorado do Estado de São Paulo (34,404 milhões).

Entre 2022 e 2024, o contingente de eleitores caiu em quatro e aumentou em três das sete cidades do Grande ABC. A maior alta foi verificada em Mauá, de 0,86%, para 318,4 mil pessoas aptas a votar, e a queda mais acentuada ocorreu em Ribeirão Pires, de 6,0%, para 85,5 mil.

O primeiro turno das eleições ocorre no dia 6 de outubro. O segundo será realizado no dia 27 do mesmo mês em municípios com mais de 200 mil eleitores nos quais nenhum dos candidatos à prefeitura atingiu mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos, na primeira etapa. No Grande ABC, podem ter segundo turno Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá.

PERFIL

O voto feminino é maioria na região, com 1,142 milhão de mulheres (53,2% do total) aptas às votações de outubro. Os homens são 1,005 milhão, o que corresponde a 46,8% do eleitorado.

A maior parte do eleitorado do Grande ABC tem de 45 a 59 anos (565,4 mil pessoas, ou 26,3% do total). Em seguida aparecem as faixas etárias de 35 e 44 anos (20,9%) e de 25 a 34 anos (18,5%). Já os eleitores jovens menores de 18 anos somam 9,2 mil pessoas, ou 0,4% do total.

Ainda segundo o TSE, na passagem de 2022 para 2024, o contingente de eleitores com 60 anos ou mais nas sete cidades cresceu 5,1%, para 504,9 mil, enquanto o das demais faixas etárias caiu 1,6%, para 1,644 milhão. “O crescimento da participação de idosos no eleitorado da região reflete o envelhecimento da população, resultado da queda da taxa de natalidade e da melhora da expectativa de vida”, explicou Sandro Maskio, professor de economia da Strong Business School.

“O envelhecimento da população impacta diretamente na prestação de serviços públicos, pressionando a demanda em áreas como Saúde e assistência social”, prosseguiu Maskio.

O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para os analfabetos, maiores de 70 e jovens de 16 a 18 anos.