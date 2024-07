Amizade que surgiu na perua escolar une as garotas Isabelly e Luana há seis anos

O mundo celebrou ontem, dia 20 de julho, o Dia do Amigo, uma data dedicada à valorização das relações e à importância dos laços de amizade na vida de cada pessoa. Este dia especial, reconhecido internacionalmente, promove a reflexão sobre a amizade como um pilar fundamental para o bem-estar emocional e social.

A origem da comemoração remonta à década de 1950, quando um argentino chamado Enrique Ernesto Febbraro iniciou um movimento para celebrar a amizade, escolhendo o dia 20 de julho. Desde então, o Dia do Amigo se espalhou pelo o mundo, ganhando relevância em diversas culturas e sociedades. É uma ocasião para demonstrar apreço pelos amigos próximos e fortalecer os laços existentes.

Tatiana Emanuele Oliveira, 41, é professora há 19 anos e diretora há cinco da Escola Estadual Senador Casemiro da Rocha, em Ribeirão Pires. Segundo a diretora Tati, como é conhecida, ter amizades desde pequeno auxilia no desenvolvimento das crianças, principalmente no ambiente escolar. “Ter a companhia e o apoio de um amigo ou de um grupo de amigos melhora o seu dia a dia, facilita a realização de tarefas e torna a rotina mais agradável e leve” declara.

Pelos anos de experiência e convivência com os pequenos, a diretora explica como as amizades entre as crianças é importante. “Elas se identificam e se associam por afinidades e esta identificação colabora para a consolidação de sua identidade e fortalecimento de sua autoestima, pois na interação vão conhecendo os outros e também a si, como seus interesses, seus gostos, seus limites, seu temperamento e em cada situação vivenciada, aprendem melhores comportamentos para os outros e com eles mesmos” conclui.

Isabelly Noronha, de 11 anos, e Luana Oliveira, de 10, são melhores amigas há cerca de seis anos e moram no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. As duas fazem aulas e participam da ONG são-bernardense Mboatar, uma instituição cultural que oferece aulas de vários tipos de dança, além de defesa pessoal, capoeira e circo, para pessoas de todas as cidades e idades.

Isabelly conta que se tornou amiga de Luana de uma maneira inusitada, na perua da escola, quando eram do prézinho. “A gente sempre brigava uma com a outra para decidir quem ia sentar na cadeira da janela, só que depois de um tempo eu virei para a Luana e perguntei se ela queria ser minha amiga, e depois que ela aceitou, somos amigas até hoje” relata.

Para a equipe do Diarinho, Luana relembra uma experiência recente que teve com Isabelly, e se tornou sua favorita: “a gente ia gravar alguns vídeos, só que ela (Isabelly) estava cheia de salgadinho na mão e na boca, foi muito engraçado”. A dupla participa junta de praticamente todas as aulas da ONG, e também vive na casa uma da outra aos fins de semana. “A gente sempre gosta de comer bolo de cenoura que a mãe dela (Luana) faz, e de brincar de esconde-esconde”, afirma Isa.

Em fase de crescimento e desenvolvimento, a solidariedade e a amizade se tornam ainda mais essenciais quando se é criança. O Dia do Amigo não apenas celebra o presente, mas também inspira a construção de um futuro no qual as relações de carinho construídas quando se é pequeno continuem a ser valorizadas.