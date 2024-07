Tigre fica no empate em casa e deixa escapar a liderança

Em duelo que poderia valer a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo FC ficou em um empate por 0 a 0 com a Ferroviária, na tarde de hoje, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo.

Com o resultado, os dois times chegaram a 28 pontos, atrás do Athletic-MG, que tem a mesma pontuação, mas está na frente por ter nove vitórias. O Tigre é o segundo colocado (oito vitórias), à frente do Botafogo-PB, outro que tem 28 pontos e oito vitórias, e da Ferroviária (sete vitórias).

As duas equipes voltam a campo para a 15ª rodada na próxima semana. No domingo (28), o São Bernardo vai até Natal para enfrentar o ABC, às 16h30, no Frasqueirão. Na segunda-feira (29), a Ferroviária recebe o Londrina na Fonte Luminosa, às 20h.