Na perseguição aos líderes, São Paulo encara o Juventude

No 1 a 0 sobre o Grêmio, o São Paulo se reencontrou com a vitória, após tropeçar diante do Atlético-MG. Para seguir na caça aos líderes do Brasileiro, o Tricolor precisa vencer o Juventude, amanhã às 18h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em mando definido pelos gaúchos.

Em quarto lugar, com 30 pontos, o time da Capital está a seis do líder, e chega como favorito, pois o time gaúcho soma apenas uma vitória nos últimos quatro jogos

Substituído com dores na coxa direita no último compromisso, o atacante argentino Calleri é dúvida para a partida de amanhã. Já o meia Alisson, que se recupera de fratura no tornozelo direito, é desfalque certo.