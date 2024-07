Carlos Alberto de Nóbrega entrega que teria acontecido atrito entre Eliana e Patrícia Abravanel

A saída de Eliana do SBT deu o que falar e rendeu muito bafafá nas redes sociais, principalmente depois da loira confirmar que está indo para a TV Globo. Agora, depois de muitos rumores, ao que tudo indica, Carlos Alberto de Nóbrega pode ter dado dicas do que rolou nos bastidores.

O apresentador de A Praça é Nossa participou do podcast Flow News e contou sobre uma conversa que teve com Eliana ainda em 2023, antes da notícia da saída da loira da emissora. Inicialmente, Nóbrega afirmou:

- O SBT quem perdeu [com a saída de Eliana].

Na sequência, ele revelou que a apresentadora já estava pensando em deixar o comando de seu próprio programa na emissora mais feliz do Brasil há um ano antes concretizar a decisão.

- Pelo que ela me disse, ela fez bem em sair. Porque ela é muito educada, tem a cabeça no lugar. Ela está na dela. Ela me disse, há um ano, que estava planejando sair. Mas os motivos a gente não sabe.

Apesar de não dar grandes detalhes, Carlos Alberto não deixou escapar o fato de que algo teria acontecido nos bastidores entre Eliana e Patrícia Abravanel, que assumiu o comando do Programa Silvio Santos após o afastamento de Silvio Santos da emissora.

- Ela me disse: eu sei o que estou fazendo, está na hora de ir embora. Depois teve alguma coisa, que não sei, com a Patricia [Abravanel].