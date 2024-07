Wesley Safadão cancela show após sentir fortes dores: Passando por atendimento médico

Susto! Na noite da última sexta-feira, dia 19, a equipe de Wesley Safadão compartilhou um comunicado nas redes sociais do artista. Na nota, o anúncio do cancelamento de um show no Pará pegou os fãs de surpresa, o motivo foram fortes contrações musculares.

Informamos que por motivos de saúde, o show do cantor Wesley Safadão que aconteceria hoje em Salinópolis/PA, está cancelado. O cantor sentiu fortes contrações musculares e está passando por atendimento médico. Informamos ainda que, o show do artista de amanhã no camarote de Mucuripe, em Fortaleza, acontecerá normalmente. Agradecemos a compreensão de todos.

Ainda nos Stories, Wesley apareceu com roupa hospitalar conversando com médicos. Na imagem, mais detalhes sobre as dores enfrentadas pelo cantor foram dadas:

Coluna travada!! Fazer um bloqueio agora nas costas para diminuir a dor que estou sentindo! Passei o dia todo sentindo muita dor, sem conseguir fazer movimentos simples e com a respiração comprometida...

Melhoras ao cantor!