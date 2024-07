Fuzil antidrone no berço político de Lula?

O avanço tecnológico permitiu a popularização do uso de drones. É comum vê-los em aglomerações de diversos tipos, como shows musicais, festas de Réveillon e, claro, eventos políticos. Órgão responsável pela segurança do presidente da República, o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) interceptou 13 drones em eventos com a presença de Lula neste ano. A última aeronave do tipo foi neutralizada recentemente, em Diadema, durante a visita do petista às obras do Quarteirão da Educação. Segundo o GSI, o equipamento – que é parecido com um fuzil – invade a frequência de comunicação de drones suspeitos e consegue controlá-los remotamente. Neste sábado, Lula é esperado em São Bernardo, onde participará da convenção que oficializará a candidatura do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) ao Executivo local. A cidade, como se sabe, é o berço político do presidente da República, mas certamente não devem faltar adversários loucos para bisbilhotar o evento. Resta saber se o fuzil antidrone será necessário.

BASTIDORES

De volta

Após dois anos de total ostracismo político, o ex-prefeito de São Caetano Paulo Pinheiro (União Brasil) discretamente começa a ‘dar as caras’, ao menos nas redes sociais. Nesta sexta, o unionista atualizou seus perfis oficiais, com foto ao lado do logo do partido ao qual é filiado. A última atualização ocorreu em outubro de 2022. Comentários nas publicações perguntam se o Dr. Paulo, como é conhecido, estaria de volta ao cenário eleitoral, mas não houve resposta. Na última eleição para deputado estadual, o ex-prefeito teve apenas 3.402 votos, dos quais 2.701 obtidos na cidade, número insuficiente para conquistar uma cadeira e pífio para alguém com cargos de vereador e prefeito no currículo. Talvez, um recado do eleitor nas urnas sobre sua gestão à frente a Prefeitura.

Proibição 1

O presidente nacional em exercício do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, “desautorizou” o diretório do partido em São Bernardo a realizar sua convenção em conjunto com a do PT, que vai oficializar neste sábado a candidatura do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira ao Executivo local. A informação foi publicada inicialmente pelo portal A Guardiã da Notícia e confirmada pelo Diário.

Proibição 2

Na notificação, Paulinho da Força alega que o diretório municipal não enviou à comitiva nacional nenhuma autorização para a convenção, formalidade obrigatória para cidades com mais de 100 mil eleitores, conforme determina o estatuto do Solidariedade. “Eventual realização da convenção partidária (...) em São Bernardo sem a expressa autorização da comitiva nacional a torna nula de direito”, informa o documento, ao qual o Diário teve acesso.

Oitavo

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PDS), conquistou o oitavo partido para sua campanha à reeleição ao Executivo. Trata-se do União Brasil, cuja presidente do diretório municipal, Dayana Franco, deu o “sim” para a parceria nesta sexta. Além do PSD, ao qual está filiada, Penha conta agora com PT, PP, Republicanos, PRTB, PCdoB e PV.

Plenária

Ao lado do prefeito Paulo Serra (PSDB), o pré-candidato governista ao Paço de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), realizou na noite de quinta-feira a quarta plenária do Santo André da Gente, desta vez com moradores do Jardim Cristiane e região. Na reunião, os andreenses puderam sinalizar as principais demandas dos lugares onde moram.