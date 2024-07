Em confronto no topo, Tigre recebe Ferroviária

O São Bernardo FC continua à caça da liderança da Série C do Campeonato Brasileiro e, a partir das 17h de hoje, no Estádio 1º de Maio, pode conquistar o objetivo – mesmo que provisoriamente. Na terceira posição, com 27 pontos, o Tigre recebe a Ferroviária, em quarto, com a mesma pontuação, e único time invicto na competição.

E mesmo que vença, a equipe do Grande ABC terá de torcer por tropeços de Athletic-MG e Botafogo-PB, que estão empatados na ponta, com 28 pontos, e entram em campo apenas amanhã.

A meta do São Bernardo FC, no entanto, mostra-se nada tranquila, uma vez , já que a Ferroviária, além de campanha praticamente semelhante à dos donos da casa (tem sete vitórias, uma a menos do que o adversário), é detentora da melhor defesa do torneio, com apenas cinco gols sofridos, enquanto o Tigre levou o dobro.

Além do fator casa, o volante e capitão do São Bernardo, Rodrigo Souza, exalta a confiança do elenco. “Estamos focados, todos compramos a ideia do treinador Catalá. São duas equipes que têm o mesmo objetivo, então precisamos ter atenção redobrada e ser cirúrgicos nas oportunidades”, afirma o atleta de 36 anos.

Os ingressos para a partida sofreram um aumento em relação às demais partidas disputadas pelo Tigre em casa. As entradas para o duelo podem ser adquiridas no site saobernardofc.soudaliga.com.br por preços de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).