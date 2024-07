Braskem inicia programa de educação ambiental em agosto

A Braskem apresentou, no último dia 5 de julho, o Programa Braskem de Educação Ambiental, edição 2024. A ação, em parceria com o SESI Santo André, visa promover e incentivar a educação ambiental nas escolas para crianças e jovens que estão estudando entre o 4º, 5º e 6º ano do Ensino Fundamental. Através de 3 encontros com a professora Camila Urfali, Instrutora de Programas Corporativos do SESI Santo André, os alunos terão aulas de 4 horas por encontro para desenvolver as metodologias aplicadas pelo programa, como consumo e os recursos naturais, desvendando os 5 Rs (reduzir, reutilizar ou reaproveitar, reciclar, repensar e recusar) e a feira de troca, para incentivo da economia circular. O projeto é realizado desde 2015 e já beneficiou cerca de 1.405 alunos, atendendo escolas municipais, estaduais e instituições como a EMEIF Elaine Cena Chaves, E.E. Papa João Paulo, E.E. Ivone Palma, E.E. Wanda Bento, E.E. Beneraldo Toledo, E.E. Nelson Cardim de Brito, Creche Cidade dos Meninos; em Mauá: E.E. Manoel Cação e E.E. Maria Josefina Flaque; na Zona Leste de São Paulo: CCA Construindo Sonhos, CCA Carlos Marighella, E.E. Moacyr Amaral dos Santos e E.E. André Nunes Junior. O projeto visa inspirar a comunidade escolar a adotar práticas mais sustentáveis em suas vidas diárias. Através de um aprendizado interativo e prático, o programa busca criar uma cultura de consciência ambiental e responsabilidade social entre as crianças. A ação contempla diversas etapas, finalizando com a Feira de Troca, um projeto para incentivar a economia circular, promovendo o espírito de solidariedade e o cuidado com o meio ambiente, que não envolve somente a natureza, mas todo o meio em que está inserido o cidadão. O projeto inicia no dia 1º de agosto com a CCA Construindo Sonhos.