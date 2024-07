Renato Gaúcho convoca torcida para ajudar Grêmio a sair do Z-4 e critica ausência da Arena

Uma coletiva encabeçada pelo técnico Renato Gaúcho foi concedida nesta sexta-feira com o objetivo de mobilizar a torcida a apoiar o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Antepenúltimo colocado na classificação e na zona de rebaixamento, a diretoria já se movimenta para tentar unir forças a fim de iniciar uma reação na competição nacional.

Além do treinador, mas dois jogadores bastante identificados com o clube participaram da entrevista: os zagueiros Kanemman e Pedro Geromel. O tom inicial da conversa com a convocação da torcida para "jogar" junto com o time no duelo deste domingo, diante do Vitória, no estádio Centenário. No entanto, parte da culpa pela campanha ruim também foi direcionada ao fato de o clube não estar jogando em sua Arena.

"O motivo principal na nossa entrevista coletiva também é convocar o nosso torcedor domino. O torcedor nunca nos largou e não vai ser agora. É necessário o apoio da nossa torcida, desde a hora que os jogadores entrarem para o aquecimento. A nossa torcida é muito forte junto com o grupo. Então, vamos sair dessa situação", afirmou o técnico Renato Gaúcho.

Geromel seguiu a linha de pensamento do chefe e disse que conta com o apoio dos gremistas, mesmo atuando em Caxias do Sul, e deu a entender que o fato de o Grêmio não atuar em sua casa tem uma relação direta com a campanha. "Vamos jogar em Caxias diante do Vitória, mas é óbvio que o torcedor prefere a Arena. Mas vamos dar a vida porque sabemos que é uma final" comentou o zagueiro classificando a partida como "decisiva" pelo fato de o Grêmio estar na zona de rebaixamento.

Apesar de não fugir da responsabilidade pelo mau momento da equipe, Renato culpou a ausência da Arena como fator determinante para explicar a atual classificação da equipe. "O ano passado o Grêmio foi o melhor mandante. Em casa, somos muito fortes. Jogar em Caxias é bem diferente. O gramado não é tão bom. E na nossa casa, jogamos para até 50 mil pessoas".

O estádio gremista está fechado devido aos estragos provocados pelas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio. Apesar das reclamações, ainda não existe uma previsão para reabertura da Arena.