28 de julho... ...ou 24 de outubro? Nasce um slogan: Sem a autonomia... ...São Caetano não existiria!

Começa a Semana São Caetano 2024 aqui em Memória, com várias novidades. Uma delas é este logotipo, criação do infografista Agostinho Fratini, do Departamento de Artes do Diário: professor Oscar Garbelotto será o inspirador maior das informações a serem divididas com você, prezado leitor.

O são-caetanense Oscar Garbelotto amava sua cidade. Escrevia sobre ela. Guardava e sistematizava documentos. Uma atividade que começa na infância. Prossegue em seus estudos. Amplia-se quando ocupa cargos públicos municipais, em especial nas áreas de Educação e Cultura.

Museu Municipal, IMES/USCS, Fundação Pró-Memória, GAMA, são organismos que têm a mão do Dr. Oscar.

O legado do professor Oscar Garbelotto é múltiplo. Está em artigos que escreveu para a revista “Raízes”. É ilustrado por documentos do acervo familiar. Explicitado em dois depoimentos gravados pelo Centro de Memórias da Universidade de São Caetano, por ele criado e que leva o seu nome – hoje sob a direção da professora Priscila Perazzo. Legado preservado pela Fundação Pró-Memória, da qual foi o primeiro presidente e que hoje é dirigida por Charly Farid Cury.

GRANDE ABC

Oscar Garbelotto tinha livre acesso em toda a região. Hoje por certo apoiaria e participaria do movimento que se esboça entre os memorialistas para estudar o processo de formação das sete cidades.

Há um estudo em andamento sobre os vários movimentos, e não apenas os vitoriosos. No caso de São Caetano, debate-se qual a data maior: o feriado de 28 de julho, dia da chegada dos primeiros imigrantes, em 1877, ou o 24 de outubro – data do plebiscito que propiciou a criação do atual município?

(As duas datas aparecem no brasão da cidade - vejam lá no logo que o Agostinho bolou).

O jornalista Humberto Pastore criou o slogan: “Sem a autonomia, São Caetano não existiria”. Pode haver questionamento, mas a frase serve ao menos como reflexão.

(Professor Martins: os colegas não se esquecem das datas históricas dos séculos XVII e XVIII, que marcam a formação da fazenda dos monges beneditinos. Difícil é fazer a classe política entender isso).

MEMORIALISTAS

A foto de hoje reúne memorialistas do Grande ABC, das várias cidades, cada qual preocupado em estudar e valorizar os movimentos autonomistas locais, a partir do primeiro, em 1812, que criou a Freguesia de São Bernardo.

Talvez esta Semana São Caetano/Oscar Garbelotto possa fornecer subsídios.

NO AR

O DGABC-TV empenha-se na edição de três programas, voltados a marcar o aniversário de São Caetano neste 2024:

1 - O que foi o II Encontro dos Memorialistas do Grande ABC, em São Caetano.

2 - A vida e obra de Oscar Garbelotto e sua contribuição na construção da história da cidade.

3 - A compilação dos dois depoimentos gravados deixados por Oscar Garbelotto e que hoje fazem parte do acervo de história oral da USCS.

Logo, logo, os três programas estarão no ar.

Crédito da foto 1 – Antonio Reginaldo Canhoni

UNIÃO PELA MEMÓRIA. São Caetano, 28 de junho de 2024: memorialistas do Grande ABC realizam um segundo encontro para pensar e estudar a formação político-administrativa das sete cidades

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 22 de julho de 1994 – Edição 8759

GRANDE ABC – O movimento pela valorização política da região, integrado por representantes da sociedade civil, passava a se chamar “Fórum pela Cidadania do Grande ABC”.

A definição do novo nome da iniciativa, que começou como “Vote no Grande ABC”, ocorreu em reunião realizada na véspera no SESI de Mauá.

Doze entidades juntaram-se às 33 que já integravam o movimento.

SANTO ANDRÉ/SÃO CAETANO – Rua Alegre será prolongada e se interligará com a Avenida Dom Pedro II, cruzando o Córrego Utinga e desafogando a Avenida Goiás.

NOTA – O repórter Geraldo Nunes, em suas coberturas jornalísticas, sobrevoava o local com o helicóptero da Rádio Eldorado e insistia para que a obra fosse realizada, amenizando os problemas de trânsito nesta divisa das duas cidades. Deu certo.

EM 22 DE JULHO DE...

1954 - Inaugurada, oficialmente, a Biblioteca Municipal de São Caetano, chamada Paul Harris, em homenagem ao fundador do Rotary Clube.

A biblioteca vinha funcionando desde março. Seu primeiro responsável foi José Pereira Martins.

2023 – Há um ano era reinaugurado o estádio do Serrano, em Paranapiacaba, com o campo de futebol mais antigo do Brasil hoje.

HOJE

Dia do Cantor Lírico

Dia do Cientista Social

Dia do Trabalho Doméstico

Santa Maria Madalena

22 de julho

Acompanhou Jesus em sua paixão, crucificação e sepultamento.

Ilustração – Canção Nova