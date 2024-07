Obituário - 20 de julho de 2024

SANTO ANDRÉ

Alzira da Silva Carreira, 97. Natural de Portugal. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Apparecida Elias Almeida, 84. Natural de Américo Brasiliense (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Júlia Gonçalves Feliciano, 81. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Audisio Luiz Bevenuto, 81. Natural de Salgueiro (Pernambuco). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

David Marcon, 78. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdeir Pereira Jacondino, 76. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos da Silva, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rute Luiza Silva de Souza, 71. Natural de Canapi (Alagoas). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Selma Maria de Souza Ribeiro, 67. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Magno dos Santos Leal, 38. Natural de Santo André. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Motoboy. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Maria Lacerda dos Santos, 89. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 15. Cemitério das Lágrimas.

Joseiza Santos Galvão, 72. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Carlos Tudorov, 61. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

João Alexandre da Silva, 80. Residia no Jardim Maringá. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Arnaldo Mori, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 15. Vale da Paz.

Lindaura Costa Santos de Souza, 70. Natural de Serra Preta (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

José Cardoso de Jesus, 70. Natural da Ribeira do Pombal (Bahia). Residia na Vila Fátima, em Vinhedo (SP). Dia 15, em Diadema. Cemitério Municipal de Vinhedo.

Maria Saviana Silva, 70. Natural de Serrinha (BA). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Edvaldo Ferreira do Nascimento, 59. Natural de Aracati (Ceará). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Nair Sérgio Fusquini, 88. Natural de São Joaquim da Barra (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Antonio Gomes Neto, 73. Natural de Olho D’Água (Paraíba). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 15, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.