Carlos Alberto de Nóbrega diz que não fala com Silvio Santos há anos: Saudade louca dele

Carlos Alberto de Nóbrega bateu um papo com Carlos Tramontina no podcast Flow News, e acabou falando sobre a amizade com Silvio Santos. Apesar de serem amigos de longa data, o apresentador contou que não fala com o Dono do Baú há anos, desde 2020.

- O Silvio só fala quando ele quer falar, e eu respeito isso. Tem uma saudade louca dele, disse ele.

E continua:

- Quando nos conhecemos eu tinha 18 anos e ele 24. Começamos juntos, vi o Silvio crescer, se tornar um monstro da comunicação. Queria ver o Silvio velho como eu estou. [Mas] quero guardar dele a imagem daquele cara dinâmico, daquele robô.

Segundo Carlos, ele até tentou visitá-lo, ou ligar para sua casa, mas nunca conseguiu contato:

- Eu tentei ir lá duas vezes, mas eu sei que ele não quer, eu sei que ele quer ficar sozinho, então eu respeito isso. Já liguei duas vezes, não consegui falar.

O apresentador contou que só tem notícias de Silvio através de seu sobrinho:

- A última vez que o Jassa foi lá foi em fevereiro, porque o Silvio não quer ver ninguém, ele quer ficar na dele. O sobrinho dele me contou que ele fica sentado no sofá assistindo aos programas dele, querendo rever, ele não quer saber de mais nada.

Vale lembrar que, recentemente, Silvio foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar H1N1, como informou a assessoria do SBT:

O SBT informa que Silvio Santos está com H1N1. Ele está sendo medicado no Hospital e está bem. Agradecemos o carinho de todos.