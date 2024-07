Prepara essa coxinha, Flávia

Marcelo Lima, ex-vice-prefeito e pré-candidato do Podemos ao Executivo de São Bernardo, tem ressaltado nas entrevistas que concede à imprensa e em vídeos publicados nas redes sociais a experiência administrativa como diferencial em uma concorrência com ao menos quatro prefeituráveis do mesmo espectro político. Sem citar ninguém nominalmente, Marcelo Lima mira a postulante governista Flávia Morando (União Brasil) – primeira-sobrinha do prefeito Orlando Morando (PSDB), de quem Lima se tornou desafeto – por conta da inexperiência da unionista em gestão pública. “Não podemos entrar em aventuras”, disse, ao Diário. Recentemente, o ex-vice-prefeito visitou um estabelecimento de São Bernardo premiado por produzir a maior coxinha do País, de mais de 76 kg, e até mesmo o supersalgado virou argumento para alfinetar a adversária política. “Para fazer a maior coxinha do Brasil é preciso ter experiência”, cutucou. Apresentada como sucessora de Morando na gestão dos negócios da família, Flávia terá a campanha para mostrar que é uma boa coxinheira.

BASTIDORES

Centro TEA

O pré-candidato do MDB à Prefeitura de Diadema, Taka Yamauchi (foto), visitou as obras do primeiro Centro TEA (da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) da América Latina, localizado na zona Norte de São Paulo. Taka, que lançou a pedra fundamental do projeto juntamente com o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), espera reproduzir o equipamento – carinhosamente chamado de Casa do Autista – em Diadema, caso seja eleito em outubro. O Centro TEA deve ser inaugurado no fim deste ano.

Errata

A Prefeitura de Diadema publicou nesta quinat-feira errata, nos atos oficiais do município, para corrigir a publicação na qual informava, no início da semana, que o imóvel alugado na Rua Graciosa por R$ 5,38 milhões para abrigar agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) receberia também setores da Secretaria de Planejamento e Gestão. Como antecipou o Diário, a nova publicação informa que o imóvel receberá apenas as instalações da Previdência Social – o que só reforça a obscuridade dessa locação, válida por dez anos.

Ampliação

Flávia Morando (União Brasil), pré-candidata governista à Prefeitura de São Bernardo, incluiu entre as propostas de seu plano de governo a ampliação, para o jantar, do funcionamento do restaurante popular Bom Prato situado no bairro Assunção. A unidade serve 1.500 refeições por dia, sendo 300 cafés da manhã (por R$ 0,50) e 1.200 almoços (R$ 1). A proposta é oferecer 500 jantares ao preço de R$ 1. “As pessoas não têm fome apenas no café da manhã e no almoço”, disse.

Craques

Pietro e Enzo, filhos do pré-candidato governista à Prefeitura de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), são agora jogadores do Ramalhão. Ambos assinaram contratos com o clube acompanhados do vice-presidente de Futebol Amador, Luis Fernando Gomes, e do pai, orgulhoso. “Petro e Enzo já treinam no clube. Agora, vão poder participar dos campeonatos e jogar contra os grandes times, como o Corinthians”, disse Gilvan, que recebeu da direção do Ramalhão uma camisa comemorativa do 20º aniversário do título da Copa do Brasil.

Longe da festa

São Caetano completa seu 147º aniversário no próximo dia 28 e o prefeito José Auricchio Júnior (PSD) já se prepara para dar às costas à celebração. O medo das vaias deve, de novo, afastar pessedista do palco principal, que receberá o cantor Seu Jorge. Na Entoada Nordestina Auricchio ameaçou a falar, sorriu amarelo e deu às costas.