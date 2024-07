Charge - 19 de julho de 2024

O Grande ABC tem três das 50 cidades do País com maior taxa de roubo e furto de celular. Diadema (14°), Santo André (27°) e São Bernardo (43°) estão entre os municípios com população igual ou superior a 100 mil habitantes com alto índice de subtração de aparelhos em 2023, segundo dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados nesta quinta-feira (18).

Diadema contabilizou taxa de 1.208,4 roubos e furtos de celular para cada 100 mil habitantes. Em Santo André, o índice chegou a 1.005,2, e, em São Bernardo, foi de 833,9. São Paulo é o Estado com mais cidades entre as maiores taxas de subtração de aparelhos do País, com 15 municípios no ranking das 50. A Capital, por exemplo, foi uma delas e aparece na terceira posição, atrás apenas de Manaus, no Amazonas, e Teresina, no Piauí.