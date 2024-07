Santo André inicia colocação de vigas de novo viaduto no Santa Teresinha

A Prefeitura de Santo André iniciou a colocação das vigas dos novos viadutos que estão sendo construídos em trecho da Avenida dos Estados, na altura do bairro Santa Teresinha. Os motoristas que passavam pelo local nesta quinta-feira já puderam observar as grandes estruturas em instalação em uma das pistas da via, no sentido Mauá, que segue com interrupções de tráfego.

As paralisações serão feitas pelo DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) até esta sexta, começando às 22h e terminando às 6h do dia seguinte. Na tarde de sábado a via voltará a ser interditada, a partir das 16h, e será liberada na segunda-feira (22), às 6h. O trabalho das equipes está sendo realizado com equipamentos especializados para o levantamento e colocação das estruturas que vão compor os novos viadutos.

Faixas e banners informativos estão instalados em todo o entorno para orientar motoristas que trafegam na região. As rotas alternativas que os motoristas deverão utilizar durante as interdições compreendem o Viaduto Juvenal Fontanella, Avenida Industrial, e retomar para a Avenida dos Estados pelo Viaduto Castelo Branco.

COMPLEXO

Com a construção de dois novos viadutos do Complexo Viário Santa Teresinha, paralelos e em ambos os sentidos na Avenida dos Estados, o fluxo de passagem será elevado e as transposições entre o primeiro e segundo subdistrito serão garantidas através dos cruzamentos em nível, melhorando a fluidez dos motoristas que atravessam a Avenida dos Estados e trafegam nos dois sentidos do Viaduto Castelo Branco.