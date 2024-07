Cinema histórico tem programação no Festival de Inverno em Paranapiacaba

Inaugurado em 1903, o Cine Lyra, o segundo cinema construído no Brasil, vai reabrir suas portas no primeiro dia do Festival de Inverno em Paranapiacaba, que acontecerá nos finais de semana dos dias 20, 21, 27 e 28 de julho. A entrega do equipamento cultural completamente restaurado acontecerá neste sábado (20), às 10h, e dará início à programação cultural especial pensada pela Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) que celebra a reativação do cinema e compõe a programação da 23ª edição do tradicional evento que acontece na vila inglesa.

“Nosferatu”, considerado um dos primeiros filmes de terror da história, filmado em 1922, inaugura a sala de cinema às 13h e abre a programação do espaço, que é voltada para o gênero fantástico neste primeiro final de semana. Na sequência, às 17h30, o Cine Lyra realiza uma exibição diferenciada do clássico de 1968 “A Noite dos Mortos-Vivos”, com trilha sonora ao vivo pelo projeto Caranguejo-escorpião, dupla formada por Cauê Bravim e Daniele Dantas, mesclando performance musical e cinema.

Toda a programação é gratuita e os ingressos precisam ser retirados no Cine Lyra com uma hora de antecedência.

No domingo (21), às 13h, o Cine Lyra exibe “A Noite das Vampiras”, comédia de terror do cineasta Rubens de Mello, lançada em 2023. Às 16h, a programação traz o pré-lançamento do curta-metragem produzido pelos alunos da Escola Livre de Cinema e Vídeo, “A Monstra do Armário”, seguida de bate-papo com a equipe que produziu o curta. Às 17h30 será exibida a mostra de quatro curtas de terror brasileiros de Joel Caetano.

A programação deste primeiro final de semana no Cine Lyra traz ainda uma oficina de fotografia no sábado, às 14h30, e uma oficina de efeitos para filme de terror, no domingo, às 14h. Ainda sobre cinema, a partir das 11h de sábado até as 18h, o equipamento cultural vai abrigar uma miniexposição interativa de maquete de filme expressionista para o público fotografar, produzido pela ELCV. A exposição continua no domingo.

O Cine Lyra, que agora restaurado vai contar ainda com edifício multiuso, brinquedoteca, Salão Foyer, além de dois anexos e a antiga torre de projeção, vai abrigar também a exposição com obras do acervo de Arte Contemporânea de Santo André “O Olhar Além do Mar: Arte em Paranapiacaba”, que poderá ser visitada durante os quatro dias de festival, das 11h às 18h.

A literatura também será contemplada com o Lounge Literário, um espaço voltado para escritores da região e venda de livros dentro do Cine Lyra, com funcionamento também das 11h às 18h, no sábado e no domingo. O destaque fica por conta do lançamento do livro do compositor e poeta andreense Kleber Albuquerque, ”Não Sei Falar de Amor”, no primeiro dia de festival, dia 20, às 18h.

A programação continua no próximo final de semana, mas com outro perfil. As atividades e filmes abordarão a temática do meio ambiente e a própria vila inglesa, incluindo o lançamento do documentário sobre a Reserva Biológica de Paranapiacaba, no sábado (27), às 13h, e o curta Trilhos do Tempo, que será exibido no domingo (28), às 15h.

História - A história do Cine Lyra começa em 1903. Naquele ano, a Sociedade Recreativa Lyra da Serra foi criada para proporcionar aulas de música e atividades culturais às famílias dos funcionários que se instalaram na Vila para a construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí.

O espaço recebia também outros eventos festivos e abrigava a Banda Lyra. No antigo salão do prédio foram lançadas as primeiras projeções cinematográficas do Brasil. Daí a origem do Cine Lyra, a segunda sala de cinema inaugurada no país, naquele mesmo ano.

O Cine Lyra fica na Avenida Fox, s/nº, na parte baixa de Paranapiacaba.

Como chegar - Como acontece todos os anos, o acesso a Paranapiacaba será por meio da parte alta. Os visitantes deixarão os veículos no estacionamento que funcionará no km 47 da rodovia Antonio Adib Chamas (SP - 122). Por conta do espaço limitado da vila, a entrada de veículos não será autorizada na parte baixa.

O valor será o mesmo cobrado no ano passado: R$ 40 para motos, R$ 50 para veículos, R$ 100 para vans e R$ 200 para ônibus. No local estará disponível um serviço de micro-ônibus de ida até a parte baixa e o retorno ao estacionamento, com transporte para pessoas com deficiência.

Para quem prefere ir de transporte público, duas linhas intermunicipais da Next Mobilidade atendem a região. A linha 040 sai do Terminal Santo André Leste, com tempo de trajeto de aproximadamente 1 hora e 25 minutos e tarifa de R$ 8,40. A linha 424 sai da estação Rio Grande da Serra e tem trajeto de 20 minutos, com passagem no valor de R$ 5,45.

Programação do Cine Lyra no Festival de Inverno em Paranapiacaba:

| Sábado (20)

Programação Escola Livre de Cinema e Vídeo

11h às 18h – Miniexposição: Maquete de filme expressionista da ELCV

13h – ‘Nosferatu’ | Parceria Pontos MIS

14h30 – Oficina Pontos MIS

17h30 – ‘A noite dos Mortos Vivos’ | Projeção com trilha sonora ao vivo pela Caranguejo-Escorpião

11h às 18h –'O Olhar Além do Mar: Arte em Paranapiacaba' | Exposição de obras do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André

11h às 18h – Lounge Literário | Espaço voltado aos escritores da região com intervenções e venda de livros

| Domingo (21)

Programação Escola Livre de Cinema e Vídeo

11h às 18h – Miniexposição: Maquete de filme expressionista da ELCV

13h – Longa-metragem ‘Cemitério das Almas Perdidas’

14h – Oficina ‘Maquiagem de efeito para filmes de terror’

16h – Pré-estreia do curta-metragem ‘A Monstra do Armário’ | Exibição seguida de bate-papo com equipe

17h30 – Curtas Terror Brasileiro Contemporâneo de Joel Caetano e Rubens Mello | Exibição seguida de bate-papo com diretores

11h às 18h –'O Olhar Além do Mar: Arte em Paranapiacaba' | Exposição de obras do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André

11h às 18h – Lounge Literário | Espaço voltado aos escritores da região com intervenções e venda de livros

| Sábado (27)

Programação Escola Livre de Cinema e Vídeo:

11h às 18h – Projeção: imagens de Paranapiacaba | Slideshow de fotos registradas pelos visitantes do Festival e enviadas para projeção

11h às 18h – Ocupação Água, Câmera, Ação – SEMASA | Projeção e atividades

13h – Lançamento do Documentário sobre a Reserva Biológica de Paranapiacaba | Exibição seguida de bate-papo com equipe do filme

14h30 – ‘Pau da Missa’, de Alex Moletta

17h30 – Show Der Baum + Projeção filme experimental sobre Paranapiacaba produzido pela ELCV Banda toca ao vivo como trilha sonora do filme

11h às 18h –'O Olhar Além do Mar: Arte em Paranapiacaba' | Exposição de obras do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André

11h às 18h – Lounge Literário | Espaço voltado aos escritores da região com intervenções e venda de livros

11h às 18h – Ocupação Cultural ‘Um dia de Afroescola’

19h –Wal Volk | Recitação de poemas do livro ‘Poéticas do Tempo, 20 anos em Paranapiacaba’

| Domingo (28)

Programação Escola Livre de Cinema e Vídeo

11h às 18h – Projeção: imagens de Paranapiacaba

11h às 18h – Ocupação Água, Câmera, Ação – Semasa | Projeção e atividades

13h – Curtas metragens de Jairo Costa | Exibição seguida de bate-papo com diretor

15h – Curta Trilhos do Tempo - Um filme de Diomédio Piskator | Exibição seguida de bate-papo com equipe

17h – Documentário ‘De Paranapiacaba ao Peabiru’, de Ale Oshiro | Exibição seguida de bate-papo com diretor

11h às 18h –'O Olhar Além do Mar: Arte em Paranapiacaba' | Exposição de obras do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André

11h às 18h – Lounge Literário | Espaço voltado aos escritores da região com intervenções e venda de livros