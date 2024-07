Silvio Santos tem melhora e deve receber alta até sexta-feira

Os fãs de Silvio Santos podem respirar um pouco mais aliviados. Isso porque, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o apresentador apresentou melhora no quadro de gripe e deve ter alta até sexta-feira, dia 19.

Depois da confirmação da internação do Dono do Baú no hospital Albert Einstein, em São Paulo, por integrantes da família, a assessoria de imprensa do SBT, que no início havia negado a informação de que ele estaria internado, também confirmou o fato de ele estar no hospital tratando da gripe.

A confirmação veio no programa Chega Mais na manhã desta quinta-feira, dia 18.

O SBT confirma que o nosso amado Silvio Santos está com Influenza A. Ele está sendo medicado e no hospital. A família agradece o carinho que todos estão tendo conosco. E a gente fica aqui na torcida já já para mais notícias. Silvio Santos está internado, mas está bem, leu Michelle Barros no programa.

Procurada, a assessoria de imprensa do hospital não retornou o contato até a publicação desta matéria para dar atualizações sobre o quadro de saúde do apresentador de 93 anos de idade.