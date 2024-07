Palavra do Leitor - 18 de julho de 2024

Mauá

O vereador Ney Car, que comanda a chapa do Solidariedade de Mauá, em breve anunciará o seu apoio ao Executivo, mas não ao antigo companheiro de partido, o ex-prefeito Átila Jacomussi, que se encontra agora no União Brasil. O barco do atual deputado estadual Jacomussi vem afundando nas pesquisas e em seus eventos políticos pela cidade só comparece os correligionários de apoio. Caminhando por Mauá só se vê adesivo nos automóveis do atual prefeito Marcelo Oliveira com o slogan ‘Marcelo que fez, Marcelo que faz’, uma marca que ficou registrada depois das trevas que o município passou na gestão Jacomussi, com duas prisões, carros locados sendo recolhidos por falta de pagamento, deixando a GCM sem viaturas. O chefe do Executivo de Mauá, Marcelo Oliveira, resgatou a auto estima do cidadão em dizer que mora em Mauá. Outrora eram só ironias. Quando as pessoas de outros municípios ficavam sabendo que o cidadão morava em Mauá, as palavras eram: ‘Deus me livre de Mauá, até o prefeito foi preso, imagina como a cidade é violenta’.

Eduardo Furtado

Mauá

Irmãos Batista

Na comparação que Fernando Gabeira fez com os irmãos Batista, citou as irmãs Batista, cantoras que estavam paupérrimas, desnutridas e na miséria, na década de 1980. Infelizmente, as irmãs não foram agraciadas com a ajuda de nenhum político, como ocorreu no caso dos irmãos que estão milionários, vendendo saúde e desfrutando da vida boa. O ditado popular mais certo: ‘quem tem padrinho não morre pagão’. E além dos padrinhos, chamou o povo brasileiro para colaborar para que os irmãos continuassem com a vida boa, enquanto as testemunhas dessa famigerada manobra pagarão a conta. Pátria desamada, Brasil.

Izabel Avallone

Capital

Lula

Quando tentando encontrar culpados pelo seu governo que escorrega na ladeira da incompetência, o inconsequente Lula critica o mercado e setor financeiro chamando todos de especuladores, está criticando também os consumidores, que também tem sua cota de consumo. Esquece esse soberbo e falastrão presidente, que esse tripé mercado, bancos e consumidores vivem de expectativa. Se o governo é bom, sabe dialogar, e é responsável com os recursos públicos, transmite confiança por um futuro melhor, alavanca o mercado, juros caem e consumidores vão as compras. Mas, esse manjado Lula, que nada aprendeu na arte de administrar o País, e menos ainda de mercado, falando mal e pelos cotovelos, recheado de ideias retrogradas como de um Estado forte, derruba as sonhadas boas expectativas do povo brasileiro. E como resultado, seguimos colecionando PIBs, medíocres...

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

