Rei Charles III e Rainha Camilla usam coroas históricas em cerimônia de abertura do Parlamento

Nesta quarta-feira, dia 17, o Rei Charles II e a Rainha Camilla participaram da cerimônia de Abertura do Parlamento em Londres, na Inglaterra, após Kier Starmer se tornar o novo primeiro-ministro do Reino Unido.

Segundo informações da revista People, o casal foi levado do Palácio de Buckingham até o Palácio de Westminster, também conhecido como Casas do Parlamento, na Carruagem Estadual do Jubileu de Diamante. Ao chegar vestido com seu uniforme de Almirante da Frota Real Naval Número 1, o rei foi direcionado a uma sala para vestir o Robe de Estado do Parlamento e a Coroa Imperial do Estado. Camilla, por sua vez, usou o Diadema de Estado de George IV, a coroa também é conhecida como Diadema de Diamante e foi feita em 1820 com 1333 diamantes.

Aniversário

Também nesta quarta-feira, dia 17, a Rainha Camilla completou 77 anos de idade e recebeu mensagens de parabéns da família real britânica. Em seu perfil oficial das redes sociais, Príncipe William e Kate Middleton compartilharam uma imagem da esposa do Rei Charles III sorridente e a parabenizaram pelo dia especial.

Desejando a Sua Majestade aniversário muito feliz!, legendou o casal.

O rei e o Palácio de Buckingham também fizeram a sua homenagem ao escolher um belo clique da rainha e publicar no perfil oficial da realeza com a legenda:

Desejando a Sua Majestade a Rainha um feliz aniversário hoje!

Em seguida, a página ainda exibiu um vídeo de Camilla e Charles em Guernsey, uma das ilhas britânicas. O registro mostrava um grupo de estudantes cantando Feliz Aniversário para a rainha.

As celebrações do aniversário começaram cedo em Guernsey.

Segundo informações da BBC, Charles fez um agradecimento aos súditos pela recepção calorosa e relembrou sua última visita ao bailiado de Guernsey em 2012.

- Tivemos a sorte de conhecer tantos ilhéus naquela ocasião e de ver tão claramente a grande consideração e afeto por Sua falecida Majestade. Estamos muito satisfeitos por poder voltar mais uma vez e esperamos conhecer mais pessoas das ilhas maravilhosas.