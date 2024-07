Os Pholhas fazem show gratuito no Segue o Baile

A segunda edição do Segue o Baile, evento para o público da terceira idade que gosta de música e dança, será realizada na quinta-feira (18), a partir das 17h, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, com a presença da banda Os Pholhas – que estourou nos anos 70 com sucessos como My Mistake e She Made Me Cry.

A entrada é gratuita e os ingressos estarão disponíveis a partir das 8h de quinta, no portal Sympla (https://www.sympla.com.br/), até se esgotarem. Também é possível retirar o ingresso no próprio Cine Theatro Carlos Gomes, das 9h às 18h.

Na programação, o Segue o Baile traz também a apresentação do cantor e compositor andreense Renan Medau, que será responsável por sucessos dançantes, interpretando boleros, valsas e sambas, além de muitos sucessos dos anos 1970 e 1980, e do grupo de dança em cadeira de rodas da Associação de Arte e Cultura Solidariedança. Haverá, ainda, uma sessão de flashback embalada pelos dançarinos da escola Dance Mais.

OS PHOLHAS

A banda Os Pholhas traz a Santo André o show em comemoração aos seus 55 anos de carreira, com o qual está percorrendo várias cidades do Brasil. O repertório inclui sucessos autorais como My Mistake, She Made Me Cry e Forever, além de covers de grandes nomes como Elvis Presley, Bee Gees, Creedence Clearwater Revival, Rolling Stones e Beatles.

A formação atual da banda conta com Wagner Benatti (guitarra), Paulo Fernandes (bateria), João Alberto (baixo) e Elias Jó (teclados e vocais).

A trajetória da banda começou nos anos 70, destacando-se com o álbum Dead Faces e o hit My Mistake, que vendeu cerca de 400 mil cópias. Ao longo dos anos, o grupo lançou vários outros sucessos e álbuns que consolidaram sua importância no cenário brasileiro. A Turnê 55 inclui uma exibição de imagens e vídeos que retratam a história da banda, proporcionando uma experiência nostálgica e visual.