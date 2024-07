Em duelo de tricolores, São Paulo pega Grêmio para voltar ao G-4

A derrota por 2 a 1 contra o Atlético-MG, na última rodada do Campeonato Brasileiro, tirou o São Paulo do G-4 e interrompeu sequência de quatro vitórias. Às 20h de oje, o Tricolor pretende retomar a boa fase diante do Grêmio, que luta para sair da zona da degola, no Estádio MorumBis.

Com 27 pontos, na sexta posição, o time comandado pelo argentino Zubeldía pode empatar em pontuação com o Bahia, primeiro time do G-4, em caso de vitória. E além de jogar em casa, o elenco são-paulino espera tirar proveito da péssima campanha do clube gaúcho na competição. O Grêmio ocupa a 18ª colocação, na zona de rebaixamento, e busca a reabilitação após ter sido superado pelo Cruzeiro, por 2 a 0, na última rodada.

O Tricolor paulista também vai a campo para defender uma invencibilidade de 11 anos sem derrotas para o Grêmio em seu estádio. A última vitória do clube gaúcho na Capital aconteceu pelo Brasileiro de 2013.

O número de desfalques é o que dificulta a missão do São Paulo, já que ao todo são cinco atletas indisponíveis. O zagueiro Alan Franco e o volante Luiz Gustavo estão suspensos, enquanto Pablo Maia, Galoppo e Juan se recuperam fisicamente.

Apesar disso, o time do MorumBis tem à disposição James Rodríguez, que defendeu a Colômbia na Copa América e foi eleito o melhor jogador da competição continental. Porém, o futuro do atleta é incerto, e o meio-campista pode deixar o Tricolor sem vestir novamente a camisa do time.

O colombiano brilhou no último encontro entre as equipes nacionais, pelo Brasileiro de 2023, quando deu duas assistências e ajudou o São Paulo a bater o Grêmio em casa, por 3 a 0.