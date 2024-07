Veterinária de São Caetano leva tiro no rosto em tentativa de assalto

A veterinária Larissa Hotz Silvestre, 23 anos, foi baleada no rosto na manhã desta terça-feira (16) durante uma tentativa de assalto ocorrida no bairro de Heliópolis, na Capital, e dirigiu seu carro com o ferimento até chegar a seu local de trabalho, na Avenida Goiás, em São Caetano.

Larissa foi atendida por policias militares que foram acionados para comparecer ao local e estava consciente. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de São Caetano, onde se contatou que ela estava com uma bala alojada no queixo – de acordo com fontes policias, a veterinária passa bem.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Sede de São Caetano, Larissa “estava consciente e relatou que vinha conduzindo seu carro pela Avenida Delamare, por volta das 7 horas da manhã, quando dois indivíduos a pé interceptaram seu veículo e, mediante grave ameaça de arma de fogo, anunciaram um roubo”.

A veterinária afirmou que se assustou com a abordagem e acelerou o veículo. Nesse momento, um dos homens fez o disparo. “O tiro atingiu o para-brisa do carro e também a vítima, que conseguiu dirigir e parar apenas em seu local de trabalho, onde pediu socorro”, afirma o boletim.

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que o caso foi registrado como roubo tentado pela Delegacia de São Caetano do Sul, que solicitou perícia do veículo e exames de IML (Instituto Médico Legal) para a vítima.

As investigações serão feitas na 95ª DP (Distrito Policial) de Heliópolis.

A delegada Kelly Cristina Sacchetto Cesar de Andrade, titular da Seccional de São Bernardo, que também abrange São Caetano, reiterou ao Diário que a jovem foi socorrida e está bem.