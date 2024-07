China: novas ferramentas do PBoC permitem que banco central atue mais como o Fed

Semanas após o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) ter traçado uma nova estrutura de política monetária, as autoridades tomaram medidas para ajustar as operações de liquidez, introduzindo ferramentas que, segundo os economistas, estão mais alinhadas com o modo de operação do Federal Reserve (Fed).

Uma parte da reformulação do PBoC é o lançamento de um mecanismo de gerenciamento de caixa overnight para influenciar melhor os custos de empréstimos de curto prazo. O banco também preparou acordos para emprestar bilhões em títulos do governo, sinalizando o reinício das negociações de tesouraria, uma ferramenta que raramente foi utilizada na última década, mas que é amplamente usada pelas economias avançadas para gerenciar a liquidez e orientar os rendimentos de longo prazo.

O objetivo é reforçar o arsenal de ferramentas do banco central chinês, dando-lhe mais poder para orientar as taxas de mercado e defender o yuan. Embora as medidas aproximem o PBoC das práticas de seus pares ocidentais, os economistas não têm certeza de que isso seja suficiente para orientar os rendimentos dos títulos no longo prazo, observando que as tentativas de outros bancos centrais apresentaram resultados mistos.

O banco está tentando controlar o mercado de títulos superaquecido da China, onde os rendimentos foram empurrados para mínimas históricas, uma vez que as preocupações com a economia alimentam a demanda por ativos seguros. As autoridades alertaram contra o frenesi, sinalizando os riscos de instabilidade financeira e temendo mais pressões sobre o yuan em meio a uma diferença de rendimento já ampla em relação aos EUA.

Os analistas veem uma promessa em um aspecto da reforma: a redução do chamado corredor da taxa de juros - uma faixa dentro da qual os custos de empréstimos de curto prazo podem flutuar entre um piso e um teto estabelecidos.

Ao contrário do Fed, que visa principalmente o custo dos empréstimos interbancários de curto prazo para orientar as taxas, o PBOC tem várias taxas de política em jogo. Mas uma das medidas recentes do PBoC, que introduziu operações de reposição reversas e discricionárias no período da tarde, simplifica isso. A taxa de recompra overnight é fixada em 20 pontos-base abaixo da taxa de recompra reversa de sete dias, enquanto a taxa de recompra reversa overnight é fixada em 50 pontos-base acima da taxa de recompra reversa de sete dias. Os economistas afirmam que isso consolidará o papel da taxa de recompra reversa de sete dias como a nova referência de política e estreitará efetivamente o corredor. Fonte: Dow Jones Newswires.