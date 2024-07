Neblina e baixa visibilidade na Anchieta; tráfego é lento na Imigrantes

Segundo último boletim da Ecovias, os motoristas que se dirigem ao Litoral nesta segunda-feira (17) encontram lentidão e um fluxo intenso de veículos do km 63 ao 66 da Imigrantes. Por outro lado, aqueles que optaram pela Anchieta estão envoltos e uma neblina densa e baixa visibilidade, segundo a concessionária.

Devido às condições, estão bloqueadas, segundo o informe "as alças da Anchieta no km 39 Sul e no km 40 Norte, com acesso à Interligação Planalto, sentido Imigrantes, a alça da Imigrantes para a Interligação no km 42, sentido Anchieta, e a alça de retorno no km 40+200, sentido litoral".

Vale destacar que o Sistema Anchieta-Imigrantes está em Operação Normal 5X5: a descida é realizada pela pista sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes, já a subida da serra acontece pela pista norte das duas rodovias.