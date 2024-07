Com nova unidade em Santo André, Boteco São Bento expande marca

O Boteco São Bento, administrado pelo Grupo Saints de bares paulistas, celebra os 18 anos de marca com a abertura de um novo negócio em Santo André. A unidade será inaugurada nesta quinta-feira (18) e gerou pelo menos 70 empregos - diretos e indiretos.

“Já tínhamos um público grande da cidade e do Grande ABC que frequentam o Boteco São Bento do Itaim ou Vila Madalena. Então enxergamos em Santo André um polo gastronômico em ascensão. Sabemos que as pessoas estão cada vez mais em busca de experiências autênticas e memoráveis nas próprias cidades em que vivem”, comenta Ronaldo Camelo, sócio do Grupo Saints, que residiu na cidade durante parte da vida.

Localizada na Rua das Bandeiras, nº 16, no coração boêmio do bairro Jardim, o bar promete espaço amplo com mesas e cadeiras que favorecem a visualização dos telões, principalmente, para o público que frequenta o bar em dias de jogos esportivos.

No cardápio, estão pratos clássicos apelidados como ''Costela do Pecado'', ''Picanha Floriano'', ''Bolinho de Costela São Bento'' e ''Bolinho de Pernil'', além de parmegiana no palito, coxinha, dadinho de tapioca e a tradicional Feijoada servida aos sábados. A ideia é oferecer double chopp às terça-feiras e a previsão para agosto é que a casa passe a servir almoço executivo de segunda a sexta-feira.