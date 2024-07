Tiago Splitter acerta com time de Paris e estreia como técnico após a Olimpíada

O Paris Basketball anunciou nesta segunda-feira a contratação do brasileiro Tiago Splitter como treinador da equipe. O time francês vai disputar sua primeira EuroLiga, principal interclubes de basquete da Europa, na próxima temporada.

Ex-jogador do San Antonio Spurs e do Baskonia (Espanha), Splitter é treinador adjunto do Brooklyn Nets há 4 anos e também faz parte da comissão técnica da seleção brasileira masculina sob o comando de Aleksandar Petrovic. Será a primeira experiência do catarinense como técnico principal. Sua estreia no time francês será depois dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Tiago Splitter vai substitui Tuomas Iisalo, que deixou o Paris Basketball no final da temporada 2023-24 para atuar como assistente técnico do Memphis Grizzlies, da NBA. Como jogador, Splitter teve grande projeção na Europa antes de jogar nos Estados Unidos.

Ele jogou pelo espanhol Baskonia de 2000 a 2010, onde conquistou três títulos do Campeonato Espanhol (2002, 2008, 2010) e foi eleito MVP da Liga em 2010. Ele se transferiu para o San Antonio Spurs e conquistou o título em 2014, tornando-se o primeiro brasileiro a vencer um campeonato da NBA. Também jogou no Atlanta Hawks e no Philadelphia 76ers antes de se aposentar em 2017.

"Como jogador, Tiago Splitter venceu em todos os lugares que jogou, na EuroLiga pelo Baskonia e pelo San Antonio Spurs, onde conquistou um campeonato da NBA ao lado de Tim Duncan, Manu Ginobili e Tony Parker", afirmou David Kahn, presidente do Paris Basketball. "Ele também aprendeu com Gregg Popovich, o técnico mais vitorioso da história da NBA."