Vítima de Rafael Cardoso quebra silêncio sobre caso de agressão: - Disse que iria me matar

A vítima de Rafael Cardoso veio a público pela primeira vez e falou sobre o caso de agressão, que aconteceu no dia 26 de fevereiro deste ano. No vídeo que circulou pela internet, o ator deu socos e chutes na barriga de João Fernando, que desabafou em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, da Record:

- Para mim, até hoje, é a grande dúvida da minha vida. O que eu fiz para alguém que não conheço, que não proferi palavra alguma, me agredir?, lamentou ele.

Segundo a vítima, que tinha passado por uma cirurgia, ele nem sabia quem era o ator e foi descobrir só depois pelo garçom:

- Só fui saber quem ele era pelo garçom e pelo policial que depois fez o levantamento do nome dele.

Além disso, ele disse que foi ameaçado antes, mas que interpretou como uma brincadeira:

- Não proferi alguma palavra com ele, só o cumprimentei. Opa, prazer, e estendi a mão. Foi quando ele me puxou e disse que iria me matar. Foi aí a minha grande surpresa. Até então eu achava que era uma pura brincadeira, tanto que eu voltei e dei as costas.

João também deu detalhes de como foi a agressão:

- Ele me deu dois chutes na barriga, quase pegou no lugar da cirurgia [de hérnia]. Eu só não apaguei porque ele não me acertou em cheio, virei a cabeça na hora e ele me acertou de raspão.

Por fim, ele disse que não se sentiu ouvido, mesmo juntando provas:

- Antes das agressões, ele já infringiu a lei em vários motivos. E com tudo isso, com todas essas provas que eu tenho, achei muito brando, e achei absurdo, eu sequer ser ouvido sobre o que que me aconteceu.