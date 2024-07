Shannen Doherty, atriz de Barrados no Baile, deixa instruções sobre funeral e lista de pessoas vetadas

Shannen Doherty morreu no dia 13 de julho, aos 53 anos de idade, após uma longa luta contra o câncer de mama. No entanto, antes de sua morte, a atriz falou no seu podcast, Let's Be Clear, algumas instruções para o seu funeral.

De acordo com Shannen, ela não queria pessoas falsas no seu funeral:

Há muitas pessoas que eu acho que vão aparecer e que eu não quero que estejam lá. Não as quero porque as razões para irem não são necessariamente as melhores. Tipo, eles realmente não gostam de mim e eles têm seus motivos, e isso é bom para eles. Mas, na verdade, eles não gostam de mim o suficiente para irem ao meu funeral. Mas eles farão isso, porque é a coisa politicamente correta e não querem ficar mal. Não quero que as pessoas chorem ou digam em particular: Graças a Deus aquela vadia está morta agora.

Ela, que deixou o melhor amigo, Chris Cortazo, como responsável para organizar seu funeral, disse a ele que não conseguiria entregar uma lista de quem ela não queria no enterro, porque é muito longa:

Esta é a lista mais curta e está é a melhor lista. Não posso lhe dar uma lista de pessoas que não quero, porque é muito longa.

Vale lembrar que Doherty era brigada com Jennie Garth, do elenco de Barrados no Baile, e Alyssa Milano, de Charmed, mas nenhum nome foi citado por ela.

Ainda no podcast, a atriz falou que queria ser cremada e ter as cinzas misturadas com as do pai e de sua cachorrinha, Bowie, além de também querer que eles fossem transformados em uma árvore:

Quero que meus restos mortais sejam misturados aos meu cachorro e e aos do meu pai. Não quero ser enterrada, quero ser cremada.

Shannen também revelou que Bowie sentiu que ela estava com câncer antes mesmo dela, pois ficava cheirando o local onde o tumor foi encontrado:

Ela cheirava obsessivamente aqui no meu lado direito por um longo tempo. Então, fez sentido quando eu fui diagnosticada.