Álcool e direção: temeridade

A combinação entre álcool e direção é sempre temerária. Todos os estudos feitos sobre o tema mostram que os motoristas, quando bebem, colocam em risco a sua vida, a dos passageiros que eventualmente o acompanham e de todos os usuários das vias, sejam pedestres ou outros condutores.

Isso porque o álcool afeta os reflexos, a coordenação motora, a percepção de distâncias e a tomada de decisões. O álcool atua como depressor do sistema nervoso central e isso atrapalha a velocidade de resposta a estímulos externos. Em resumo, o motorista que bebeu invariavelmente vai ter reações mais lentas a situações de perigo, como a necessidade de desviar de um obstáculo repentino ou frear para evitar uma colisão.

Além disso, terá dificuldade em manter o controle do veículo, realizando movimentos imprecisos e bruscos. Com a bebida, o condutor se sente ‘encorajado’ a realizar manobras perigosas, como ultrapassagens arriscadas, mudanças abruptas de faixa, além da perda do controle do veículo em curvas, o que aumenta sensivelmente o risco de envolvimento em acidentes.

Diante disso, a constatação de que o número de flagrantes nas chamadas operações Direção Segura aumentou 66% no Grande ABC durante o primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, liga o sinal de alerta.

O dado pode ter dois significados: que os motoristas da região estão bebendo mais antes de sair com seus veículos, ou que as autoridades estão sendo mais rigorosas na fiscalização. O texto publicado na edição de hoje deste Diário mostra claramente a predominância da segunda tese, uma vez, que nos primeiros seis meses de 2024, ocorreram 11 blitze do tipo, quando em 2023 foram realizadas oito.

Este é um aumento que deve ser lamentado, pois mostra a falta de responsabilidade e, até mesmo, de civilidade dos moradores da região. Essa é uma situação que, para ser mudada, precisa de uma boa dose de educação. É preciso investir na conscientização de que o trânsito é feito por pessoas e quem bebe e dirige está desrespeitando a si e aos demais indivíduos, sempre.