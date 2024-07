Palavra do Leitor - 15 de julho de 2024

Tréplica

Minha Palavra do Leitor publicada em 12 de julho (Incoerência), recebeu uma réplica do leitor João Camargo (Capital – Revolução 32). Inicia de forma que não entendi, nada a ver o texto replicado com residir na Capital... A Revolução Constitucionalista foi estadual, e não exclusividade da Capital. Uma reação ao Golpe de 1930 e ao fato de que o Brasil estava sem Constituição. Quanto ao 8 de janeiro, foi o ápice de uma nova tentativa de golpe, desrespeitando a Constituição de 1988, felizmente fracassada, e que foi arquitetada desde 30 de outubro de 2022, com a anuência e incentivo do ‘inelegível’ e de seu entorno. Pessoas portando Bíblias e rezando não deveriam atacar e destruir como fizeram nas sedes dos três poderes. O citado “descalabro que o Brasil estava prestes a mergulhar” se encerrou exatamente em 8 de janeiro de 2023! Aproveito para parabenizar o leitor Paulo Panossian (São Carlos - Abin) que lembrou o descalabro que foi a atuação da Agência Brasileira de Informações, sob direção do indicado pelo ‘inelegível’, no desgoverno 2019-2022, texto publicado na mesma data, 13 de julho.





João Paulo Mendes Parreira

São Caetano

Eleição

Se discute muito sobre candidatos a prefeito e vice em São Bernardo, porém, mais importante do que isso é o eleitor saber cobrar dos candidatos que realmente cumpram suas promessas de campanha na cidade batateira. O atual prefeito prometeu que igualaria o salário da Guarda Civil Municipal com o atual ordenado que recebe um policial militar, mas até agora nada disso foi feito, E além disso várias secretarias de governo continuam com qualidade de trabalho muito abaixo da média um exemplo disso foi esta madrugada do dia 14 de julho no bairro Rudge Ramos, numa área de cerca de 400 metros entre a Avenida Senador Vergueiro altura do número 4000 e as ruas Rio e Rua Alzira Camargo, que tinham uma casa noturna com encerramento às 4h, e uma balada funk que somente encerrou sua atividade uma hora depois, com um barulho infernal que era possível se escutar a cerca de três quilômetros do local e nada de fiscalização de perturbação de sossego. Agora entendo porque várias pessoas e empresas estão desistindo e encerrando suas atividades em São Bernardo, a qualidade de vida, segurança e fiscalização estão devendo mais qualidade e respeito às normas vigentes atuais.

Maria de Lourdes Barbosa dos Santos

São Bernardo

Governo ideal

O governo ideal é eficiente e leve, com poucos ministérios, se ater às suas atividades específicas (saúde, educação, segurança, transportes e infraestrutura), sem exercer atividades comerciais e industriais (onde a atuação governamental é desastrosa), reduzir a dívida pública, ‘segurança jurídica’ e cada poder exclusivamente no seu quadrado. A carga tributária será suportável, sobra recursos para investir e os serviços básicos serão elogiáveis.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Biden

Como seria bom se esse nosso maltratado Brasil, tivesse um presidente competente como Joe Biden. O mesmo que, infelizmente, boa parte dos norte-americanos, até aliados e a imprensa da terra de Tio Sam, estão subestimando Biden. Ora é pela sua idade avançada, ou deslizes num debate com Donald Trump, e algumas trocas de nomes de autoridades. Uma típica ação de tortura política contra esse presidente. Não importa se seu governo é bom, se a economia está alavancada com emprego pleno, e também se recuperou a imagem dos EUA, depois dos estragos deploráveis, e até antidemocráticos do anarquista Trump.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)