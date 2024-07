Kevelin Gomes, pivô da separação de Yuri Lima e IZA, fala sobre polêmica envolvendo traição do jogador: Que eu extraia o melhor disso

Kevelin Gomes, pivô da separação de Yuri Lima e IZA, concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular no último dia 14, para falar sobre o polêmico envolvimento com o jogador. Durante o bate-papo, ela negou que tenha tentando cobrar 30 mil reais para expor a situação, visto que, segundo ela, trabalhar como produtora de conteúdo adulto faz com que ela ganhe cerca de 60 mil reais por mês.

Além disso, Gomes contou que não se vê como a vilã da situação:

- Eu não me sinto uma vilã. Eu não queria ser lembrada dessa forma, como amante, como pivô de uma separação.

Segundo ela, os dois teriam se conhecido há cerca de dois anos:

- 19 de setembro de 2022, a gente já trocava mensagem antes de se conhecer, até que a gente marcou um encontro e a gente viajou para Gramado, onde a gente teve a nossa aventura, e desde essa viagem nunca mais a gente perdeu contato. [...] Tudo que a gente fez foi porque a gente quis. Eu nunca abordei o Yuri depois do relacionamento. E eu tenho tudo registrado. Ele me mandava mensagens, mas nunca saiu disso. Recentemente, ele voltou a me procurar. [...] Eu sei que ele não conversava só comigo, eu sei que ele conversa com outras pessoas também do meu ciclo.

Gomes ainda contou que pretende tirar algo positivo da situação:

- Vejo um lado positivo, vou focar no positivo, já que isso aconteceu, que eu extraia o melhor disso. Acredito que visibilidade, portas que podem se abrir. Poxa, estão falando de mim, que bom que eu estou sendo lembrada.

Ao finalizar, Kevelin pediu desculpas para IZA e sua filha:

- Eu até peço desculpas a ela, e a Nala.

IZA anunciou o fim deu seu relacionamento com Yuri na última quarta-feira, dia 10, através de um vídeo nas redes sociais. Grávida de seis meses, ela contou que decidiu terminar com jogador reserva do Mirassol devido a uma traição.