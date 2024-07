Larissa Manoela recebe apoio de André Luiz Frambach e Maisa Silva em pré-estreia de A Noviça Rebelde em São Paulo

No último sábado, dia 13, Larissa Manoela realizou duas apresentações em São Paulo como parte da pré-estreia VIP do musical A Noviça Rebelde. André Luiz Frambach fez questão de prestigiar a esposa e ainda trocou beijos com ela enquanto posavam para cliques. Eita como são apaixonados!

Maisa Silva e a prima, Gabi Sayuri, estiveram na plateia para assistir Larissa no papel de Liesl no espetáculo. Carla Diaz foi outra famosa que marcou presença na plateia. A artista chegou com um chiquérrimo casaco de pele para não sentir frio no inverno paulista.

Ticiane Pinheiro chegou acompanhada da filha Manuella, fruto do relacionamento com Cesar Tralli. Luísa Mell também levou a família para assistir à peça. Viih Tube e Eliezer chegaram juntinhos para prestigiar o musical. Gaby Amarantos investiu em um estiloso trench coat para ficar bem quentinha. Lucy Ramos também esteve por lá.