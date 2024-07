Estrada para o futuro?

O início do estudo pela Ecovias de projeto para construção de uma terceira pista da Rodovia dos Imigrantes é destacada pela Autoridade Portuária de Santos e pela Frente Parlamentar que defende a pauta na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Uma intervenção que, se implementada, ajudará a desafogar o pesado tráfego, principalmente de caminhões, na Via Anchieta, rumo ao principal porto do Hemisfério Sul. A intervenção faraônica que cortará outro trecho da Serra do Mar – a exemplo do que aconteceu com as outras duas pistas da Imigrantes e com as da Anchieta – tem custo previsto de R$ 6 bilhões e prazo de construção de cerca de quatro anos

O Grande ABC também tem a ganhar, uma vez que a Anchieta cruza São Bernardo, enquanto a Imigrantes também passa por Diadema. Uma terceira pista deve facilitar o acesso dos moradores da região não só à Baixada, mas à própria Capital paulista.

No caso do Porto de Santos, os benefícios serão ainda maiores, como destacou a este Diário Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos. Ele lembra que, em 1947, quando a Anchieta foi inaugurada, eram movimentadas 4 milhões de toneladas de produtos rumo ao porto. Hoje, são 174 milhões de toneladas.

Números apresentados pela Ecovias apontam que ao menos 12 mil caminhões utilizam diariamente a Anchieta para ir ao terminal portuário. A via é o único acesso à Baixada para os pesados, tendo em vista que não podem circular pela Imigrantes. É fato que uma segunda opção aos caminhoneiros facilitaria o transporte de produtos.

Porém, no momento em que tanto se defende a redução da poluição e a preservação do meio ambiente, é relevante discutir também opções de transporte mais limpos para evitar que, diante do crescimento exponencial dos negócios nas últimas décadas, a Serra se torne uma colcha de retalhos. O modal rodoviário responde por 80% do deslocamento de mercadorias pelo País. Passou da hora, porém, de buscar alternativas que possam reduzir essa dependência que, a prazo não tão longo, pode mesmo é se tornar prejudicial.