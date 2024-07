Ticiane Pinheiro e César Tralli comemoram aniversário de Manuella

Caçula de Ticiane Pinheiro e primogênita de César Tralli, Manuella enche os seguidores do casal de fofura sempre que surge nas redes sociais dos pais. No dia 12 de julho, por exemplo, a apresentadora compartilhou com seus fãs um momento do aniversário de Manu, no qual a família tomou um café da manhã bem divertido.

Na legenda, Pinheiro abriu o coração ao desejar um feliz aniversário para a filha:

Viva, minha princesinha Manu que hoje completa 5 aninhos de vida. Nosso café da manhã hoje foi bem animado! Filha, mamãe deseja muita saúde, muito amor e alegria na sua vida. Que você continue do jeitinho que você é... Feliz, despachada, simpática e amorosa! Te amo infinito.