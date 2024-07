Ingrid, do Casamento às Cegas, se pronuncia após acusação de importunação sexual: Não desejo isso para absolutamente ninguém

Relatos fortes! Ingrid, participante do Casamento às Cegas, da Netflix, relatou que sofreu importunação sexual durante seu casamento com Leandro Marçal, com quem não tem mais um relacionamento. Agora, a arquiteta gravou um vídeo quebrando o silêncio e contou mais sobre a situação.

A participante começou falando sobre a relação deles e que não deseja para ninguém o que aconteceu com ela:

- Sei que vocês estavam esperando um pronunciamento meu e preferi vir aqui o quanto antes, dentro da medida do possível e do meu psicológico. Não desejo isso para absolutamente ninguém! Nem mulher, nem homem e nem criança. Eu não desejo isso para ninguém, tá? A minha relação com o Leandro foi uma relação que se originou no programa Casamento às Cegas.

Logo em seguida, ela falou que isso sempre foi um problema no relacionamento entre eles:

- Foi uma relação com dificuldades iniciais, essa questão sexual sempre se arrastou até o final da nossa relação, mas sabíamos lidar com isso de forma até que saudável. Eu acolhi o Leandro desde o início, foi difícil para mim assimilar. Desde a lua de mel, o Leandro já apresentava isso e ele sempre falou para mim que nunca tinha tido problemas sexuais, isso lá no início.

Depois, Ingrid compartilhou que sempre foi respeitada, mas que isso não durou por muito tempo:

- Então, isso também batia em mim como mulher, numa questão de: Meu Deus! O que eu estou fazendo de errado? A gente foi se curando, se unindo e a gente casou. Casamos felizes e foi tudo muito sincero. Posterior a isso, tivemos muitas relações, todas consensuais. Leandro sempre me respeitou, inclusive na gravação do programa. Em dado momento, começou a ficar insustentável. Aquela situação frustrante, acho que é essa a palavra. De sempre tentarmos e não evoluímos naquilo, o Leandro não fazia terapia nessa fase.

Por fim, ela deu detalhes de como as importunações aconteciam e lamentou:

- Começou a acontecer a partir do momento em que eu tivesse recorte, conversei com ele e ele esperava eu dormir para tentar resolver o problema. Mas ele esqueceu que precisava me avisar, precisava ser consentido, como até então era. Acordava com ele me c******o, com todas as práticas possíveis, numa tentativa insana de resolver o problema. Eu não conseguia reagir aquilo! Sempre me vi como uma mulher muito bem resolvida e falava que isso nunca ia acontecer comigo.

Os apresentadores do programa, Camila Queiroz e Klebber Toledo, publicaram uma mensagem única e assinada por ambos em apoio à participante:

No domingo, fomos atravessados pelo triste relato da Ingrid durante as gravações do Reencontro. Desde o dia em que recebemos a notícia, conversamos e acolhemos a Ingrid de todas as maneiras que estavam ao nosso alcance. Sentimos muito pelo ocorrido e não poderíamos deixar de vir a público manifestar nosso total apoio e solidariedade a ela e a todas as mulheres que, lamentavelmente, ainda sofrem ou já sofreram qualquer tipo de violência.

Camila também deixou um comentário na publicação feita por Ingrid:

Ingrid, nenhuma mulher merece passar pelo o que você passou. Eu sinto muito muito muito por isso. Que você esteja rodeada de amor com sua família e amigos te acolhendo e te dando todo amor do mundo, porque é isso que você merece. Você sabe que pode contar comigo sempre.